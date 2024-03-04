Психолог перечислила признаки, указывающие на желание мужчины расстаться

Мужчина, который желает расстаться и подталкивает к этому свою спутницу, прекращает строить совместные планы на будущее, редко интересуется ее делами и не старается укреплять отношения, предупредила психолог Алина Богатырева. В разговоре со «Страстями» специалист уточнила, что важно не пропустить тревожные признаки: чтобы защититься, мозг женщины с большой вероятностью будет искать оправдания для мужчины.

Есть типичные признаки таких отношений, так что не пропустите звоночки. И помните, что если вам кажется, что вы подцепили паранойю в отношении вашего партнера, то, вероятнее всего, вы правы. Просто очень часто наш мозг ищет оправдания тем или иным поступкам, — пояснила психолог.

Богатырева уточнила, что также на вероятное расставание может указывать нежелание проводить вместе время. Мужчина может задерживаться на работе, реже выходить на связь, оправдываясь делами. Психолог добавила, что женщине важно подумать, какие цели она преследует в этих отношениях. После этого следует обсудить все с партнером и понять, совпадают ли планы на совместное будущее.

Что делать с отношениями и такими мужчинами, решать, конечно, только вам. Но помните, чем быстрее рыбка выпутается из сетей иллюзий, тем быстрее она попадет в безбрежный океан настоящей, здоровой любви, — заключила Богатырева.