Психолог указала на главную провоцирующую ссоры ошибку

Психолог Дарья Дугенцова указала на роковую ошибку, провоцирующую частые ссоры и усугубляющую конфликт между партнерами. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

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Дугенцова назвала главной ошибкой желание показать свой характер во время выяснения отношений. Таким образом, по ее мнению, многие же пары усугубляют ситуацию, стремясь. Для урегулирования конфликта супругам, наоборот, необходимо прислушиваться к аргументам и желаниям партнера, считает она.

«Не стоит обвинять человека и припоминать ему все совершенные ошибки в жизни. Угрозы и манипуляции не приведут ни к чему хорошему. Важно донести свои мысли и переживания и при этом не забывать вести конструктивный диалог», — уверяет психолог.

Во время конфликта также важно прийти к конструктивному диалогу, чтобы услышать друг друга, рассказать о переживаниях и найти выход из сложившейся обстановки, подытожила Дугенцова.