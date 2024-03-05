Как выстроить гармоничные отношения с коллегами, рассказала психолог
Расположить к себе можно любого человека, используя несколько простых правил. Об этом рассказала психолог Катерина Кузина, пишет «Вечерняя Москва».
Прежде всего, если вы видите мир в белых и черных красках, не следует переносить это восприятие на отношения с другими людьми. Если есть необходимость наладить контакт с новым знакомым, не нужно быть к нему категоричным.
Надо постараться принять человека таким, каков он есть. Для этого потребуется такая атмосфера общения, к которой собеседник не побоится быть самим собой. Дружба, основанная на полном принятии и доверии, самая крепкая, отметила психолог.
Создать гармоничные отношения поможет стремление объединиться в положительном. Допустим, вам с новым коллегой поручили сложный проект. Обратитесь к нему со словами: «Мы оба в этом специалисты, поэтому отлично справимся».
Чтобы выстроить доверительные отношения, важно не занижать и не обесценивать старания другого человека. Не стоит указывать ему на его ошибки без объяснения, что именно сделано неправильно. Это поможет разобраться с проблемой без давления, что необходимо для доверительных отношений.