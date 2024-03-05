Как выстроить гармоничные отношения с коллегами, рассказала психолог

Расположить к себе можно любого человека, используя несколько простых правил. Об этом рассказала психолог Катерина Кузина, пишет «Вечерняя Москва».

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Прежде всего, если вы видите мир в белых и черных красках, не следует переносить это восприятие на отношения с другими людьми. Если есть необходимость наладить контакт с новым знакомым, не нужно быть к нему категоричным.

Надо постараться принять человека таким, каков он есть. Для этого потребуется такая атмосфера общения, к которой собеседник не побоится быть самим собой. Дружба, основанная на полном принятии и доверии, самая крепкая, отметила психолог.

Создать гармоничные отношения поможет стремление объединиться в положительном. Допустим, вам с новым коллегой поручили сложный проект. Обратитесь к нему со словами: «Мы оба в этом специалисты, поэтому отлично справимся».