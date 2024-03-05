Психотерапевт посоветовала планировать досуг для полноценного отдыха

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала о двух принципах, которых стоит придерживаться, чтобы снять стресс в конце рабочей недели.

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Первый — принцип превентивности: необходимо заранее продумать план на выходные, который сможет разгрузить, порадовать, отвлечь, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Второе — принцип результативности, когда ставится задача достичь какой-то цели, пусть и небольшой, отметила Крашкина.