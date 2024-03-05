Ученые объяснили, почему мужчины набирают вес после свадьбы
Ученым удалось подтвердить популярный стереотип о том, что после свадьбы можно расслабиться и перестать следить за собственным телом, но лишь отчасти. Выяснилось, что на женщин это «правило» не распространяется и они не набирают вес после вступления в брак (за исключением естественной прибавки в весе при беременности). А вот мужчины — напротив, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Economics&Human Biology, больше рискуют себя запустить.
Исследователи из Китая проанализировали данные обследований населения в период с 1989 по 2015 год. Оказалось, что вступление в брак связано с увеличением распространения избыточного веса среди мужчин на 5,2% и ростом ожирения на 2,5%. Назвали ученые и причину — индекс массы тела, как правило, рос из-за того, что в первые пять лет брака мужчины заметно больше ели и меньше занимались спортом, чем до женитьбы.
«С возрастом мужчины сталкиваются со значительным риском ожирения, поэтому после вступления в брак важно не давать себе волю, придерживаться принципов здорового питания и регулярно заниматься физическими упражнениями», — приводит слова одного из авторов исследования — Шивена Цюаня — британский таблоид Daily Mail.