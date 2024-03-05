Почему мужчины набирают вес после свадьбы

Ученым удалось подтвердить популярный стереотип о том, что после свадьбы можно расслабиться и перестать следить за собственным телом, но лишь отчасти. Выяснилось, что на женщин это «правило» не распространяется и они не набирают вес после вступления в брак (за исключением естественной прибавки в весе при беременности). А вот мужчины — напротив, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Economics&Human Biology, больше рискуют себя запустить.

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Исследователи из Китая проанализировали данные обследований населения в период с 1989 по 2015 год. Оказалось, что вступление в брак связано с увеличением распространения избыточного веса среди мужчин на 5,2% и ростом ожирения на 2,5%. Назвали ученые и причину — индекс массы тела, как правило, рос из-за того, что в первые пять лет брака мужчины заметно больше ели и меньше занимались спортом, чем до женитьбы.