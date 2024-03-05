Психолог обозначила важные правила общения

Психолог Катерина Кузина в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась первыми шагами, необходимыми для построения доверия и дружбы с другими людьми.

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Эксперт отметила, что важно осознавать, что каждый человек уникален, и его действия, взгляды и чувства могут отличаться от ваших. Поэтому важно избегать категоричных суждений и принимать окружающих такими, какие они есть.

Кроме того, это же понимание позволяет создать атмосферу доверия и комфорта в общении.

Для укрепления взаимоотношений с окружающими Кузина советует активно проявлять позитив и поддержку. Важно выражать уважение к достижениям других людей и радоваться их успехам.

Она также отметила, что критика должна быть конструктивной и сопровождаться объяснением, а не обвинением. Важно высказывать свое мнение таким образом, чтобы не создавать давление на другого человека.

Таким образом, в построении доверительных отношений с окружающими важно проявлять терпимость, уважение и понимание, а также активно поддерживать позитивное общение и радоваться успехам других людей.