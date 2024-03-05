Топ-5 способов стать креативнее

Так приятно быть оригинальным/креативным/интересным человеком. Но не всем и не во всех ситуациях удается быстро находить необычные решения. Хорошие новости состоят в том, что креативность легко развивается. Как именно, расскажет педагог и создатель школы живописи, художница Александра Озерова.

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По телевизору постоянно крутят самые разные рекламные ролики. Но если спросить, какие именно, никто не сможет вспомнить и половины всего увиденного. В голове осталась лишь пара самых оригинальных, «зацепивших» реклам. И их авторов уже 100% можно похвалить за креативность. Кстати креативность дается не с рождения и не только избранным. Ее можно развивать и улучшать в течение всей жизни.

Что такое креативность?

Креативность — это способность принимать нестандартные решения, находить новые пути и подходы в привычных ситуациях. Особенно она сильно помогает, когда ситуация кажется безвыходной, а решение невозможным. В таких случаях креативность оказывается даже более важным навыком, чем понятные, сухие знания.

Способ 1: Рисование как процесс

В обычной жизни у людей в основном задействовано только левое полушарие, отвечающее за логику. Какую рубашку надеть, где припарковать машину, что приготовить на ужин — на все эти вопросы без проблем отвечает левое полушарие. Ему здесь нет смысла фантазировать и оно выдаст довольно предсказуемые ответы.

Но для того, чтобы получить необычные варианты решения, нужно будет задействовать правое полушарие. Его можно легко активизировать, например, во время рисования. Важно сконцентрироваться именно на процессе, а не конечном результате. Только так левое полушарие будет отдыхать, а правое — войдет в активную деятельность. Многие люди, даже те, которые раньше никогда не держали в руках кисточку, отмечали, что во время рисования к ним приходили новые нестандартные решения в вопросах, вообще не связанных с живописью.

Способ 2: Другая рука

Есть еще один способ, который поможет включить в работу правое полушарие. Нужно начать выполнять простые бытовые действия левой рукой: чистить зубы, причесываться, открывать ключом дверь. Для мозга делать привычное действие другой рукой уже нестандартное решение. Со временем он привыкнет, что его хозяин не ищет простых путей и в момент стрессовой ситуации также предложит далеко не классический вариант.

Способ 3: одно хобби в неделю

Также для мозга эффективны новые занятия, которыми раньше его хозяин никогда не занимался. Можно составить список таких занятий и раз в неделю выполнять какой-то из этих пунктов, например, покататься верхом на лошади или на велосипеде. В такие моменты мозг перезагружается и легче адаптируется к новому.

Способ 4: Из кляксы в произведение искусства

Еще один отличный вариант — водить ручкой по бумаге и рисовать не понятную абстракцию. Важно отключить голову, не задумываться о результате и сделать просто набор линий. А потом уже осознанно взять и превратить их во что-то узнаваемое: персонажа, предмет или целый пейзаж. С таким упражнением можно тренировать свою креативность везде и в любые свободные пять минут. Нужна лишь ручка и бумага, подойдет даже салфетка, пусть мозг сам покреативит и с материалом тоже.

Способ 5: 1 к 10

И завершающее упражнение, оно довольно занятное. Кстати, отлично подходит для занятий с детьми. Нужно нарисовать 10 красных треугольников или 10 синих квадратов, а затем каждый из них дорисовать до какого-то предмета. Например, один из красных треугольников может стать морковкой. Тогда сверху ему надо будет дорисовать зелёный хвостик. А следующий треугольник будет красным флажком, а третий — человечком. Так нужно превратить все фигурки в реальные и, главное, не повторяющиеся предметы. Сначала это может показаться сложным, но потом подключается правое полушарие и идеально справляется с этой задачей.

Способы, связанные с рисованием — особенно коварны. Теперь каждый раз во время рисования, мозг будет автоматически подключать правое полушарие и таким образом активизировать и еще больше развивать креативность, фантазию и оригинальность.