Разницу между мужской и женской логикой объяснила психолог

У женщин более развито абстрактное мышление, а у мужчин — рациональное. Это обусловлено физиологическими различиями, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

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«У мужчин логика фактологическая, прямая, у него «из пункта А в пункт Б выехал грузовик». У женщин логика индуктивная, она есть, но сложна к пониманию именно мужчинами. Потому что мы свою логику выстраиваем на чувствах, эмоциях, образах и выводах, а не фактах. Фактологическому мышлению мы обучаемся, когда понимаем, что наша логика не помогает нам в жизни или профессии.У женщин в отличие от мужчин очень развито абстрактное мышление. У женщин область мозга в височной доле более объёмная, а у мужчин лобные доли более массивные. Поэтому у мужчин очень хорошо с рациональным и логикой, а у женщин — с выстраиванием связей. Когда мы берём какие-то факты, то создаём в голове некую сеть, делаем выводы и на основе них начинаем коммуницировать с мужчинами. У нас разное взаимодействие с информацией, мужчины больше прямые и последовательные, чем женщины».

Формирование особенностей мышления также зависит от воспитания, добавила психолог.