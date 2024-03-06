Как правильно отказывать бывшим, которые пытаются вернуть отношения

Зачастую после расставания один из партнеров может попытаться вернуть отношения, потому что многим из нас хочется попасть в прежнюю зону комфорта, страшно оставаться одинокими или же тут может иметь место фактор внезапно вспыхнувших чувств в результате случайной встречи. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо расставить все точки над i еще при разрыве. Однако если это не помогло и теперь вы вынуждены отбиваться от бывшей половинки, можно воспользоваться советами, которыми в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась психолог Ольга Романив.

© Вечерняя Москва

Установите четкие границы

В первую очередь обозначьте свои границы, сообщив, что не намерены вступать в дружеские отношения или продолжать общение, порекомендовала специалист:

— Если вы уверены в своем выборе, не давайте экс-партнеру сбить с себя толку просьбами «давай останемся друзьями» или «прошу дать мне последний шанс». Говорите четко и по делу, избегая лирических отступлений и воспоминаний о прошлых грехах. Скажите бывшему партнеру, что понимаете его чувства, но приняли окончательное решение и не намерены ничего менять.

Главное, чтобы ваши слова не противоречили действиям, ведь даже минимальное проявление эмоций может подарить надежду, подчеркнула психолог.

Воздержитесь от любого общения

Как правило, люди, заинтересованные в возобновлении отношений, пытаются сделать все возможное, чтобы выбить у вас «последнюю встречу», которая, по их мнению способна, чудесным образом изменить ситуацию, продолжила собеседница «ВМ»:

Что такое созависимые отношения, почему мы в них попадаем и как из них выбраться

— Именно поэтому соглашаться на подобные свидания ни в коем случае нельзя. Воздержитесь не только от прямого общения, но и посредством социальных сетей и мессенджеров. Твердо и уверенно отказывайте экс-половинке, даже если вас очень просят. Данный пункт вытекает из первого: пообещав прекратить общение, выполните свое слово.

Подведите экс-партнера к имеющейся проблеме

Если кто-то из вас принял решение расстаться, то это случилось не просто так, заметила психолог. Вероятно, экс-партнер забыл все плохое, что было в отношениях, нацелившись на приятные воспоминания.

— Освежите ему память и напомните о проблемах, которые никуда не делись и появятся, если вы решите опять стать парой. Напомните бывшей половинке о самых болезненных моментах, вызывающих споры и разногласия. Скажите, что не намерены меняться и не хотите никого заставлять жить чужой жизнью. Справившись с первоначальными эмоциями, бывший партнер, вероятно, придет в себя и поймет, что им двигал временный порыв, — заверила Романив.

Не реагируйте на манипуляции

По мнению специалиста, человек, который намерен восстановить отношения, может не воспринять ваши слова всерьез и прибегнуть к манипуляциям.

— Вы не должны реагировать на подобные моменты: флирт, шантаж и даже угрозы покончить с собой в случае отказа. Не позволяйте собой манипулировать и вызывать чувство вины, потому что тогда экс-партнер может решить, что его прием удался. Если вы видите, что человек не шутит и готов нанести себе вред, призовите на помощь его родных и друзей, но сами держитесь в стороне от происходящего, — порекомендовала психолог.

К счастью, как показывает практика, большинство подобных угроз так и не реализуются на деле, добавила Романив.