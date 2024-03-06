Имитирующей оргазм с партнером три года подряд женщине дали совет

С‌екс-коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, имитирующей оргазм со своим партнером уже три года подряд. Колонку Коллинз опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

По словам читательницы, мужчина не догадывается об обмане, и ему было бы больно услышать правду. Она хотела бы перестать притворяться, но выйти из этого круга уже не может. Кроме того, признает женщина, ее бойфренд не большой экспериментатор в постели.

«Мы редко занимаемся сексом не в миссионерской позе, никаких спонтанности и восторга. Всегда в кровати, всегда скучно и предсказуемо. Иногда он пыхтит полчаса, и я не могу дождаться, когда он достигнет оргазма», — призналась женщина, добавив, что испытывает кульминацию только при мастурбации. В остальном партнер ее устраивает, но женщина грустит, думая, что ей так придется провести всю жизнь.

По словам Коллинз, не стоит ждать от партнера действий, приводящих к оргазму, лежа при этом, «как мешок картошки».

«Возьмите ответственность за ваш сексуальный отклик и расскажите ему, что вас заводит, а что нет. Вы симулировали все это время. Теперь он уверен, что все прекрасно. Вы точно знаете, что доводит вас до оргазма — поделитесь же с ним этим знанием, проблема точно связана с секретом», — написала секс-коуч.

Она порекомендовала также инициировать что-то новое в постели самой, например, попробовать соблазнить партнера вне спальни.

Ранее врач Леонид Доронин заявил, что недавние исследования раскрыли, как оргазмы положительно влияют на работу мозга. Медик со ссылкой на последние исследования, проведенные специалистами Техасского университета в Остине, сообщил, что оргазмы оказывают сильное положительное влияние на разные области мозга.