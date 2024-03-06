Как загадать желание на новолуние, чтобы оно точно сбылось

Использовать силу мысли для исполнения желаний очень просто. Не нужно проводить особых ритуалов: чем усерднее вы будете открывать свой разум для удачи, тем глубже она войдет в вашу жизнь. Как правильно загадать желание в новолуние 10 марта, чтобы оно точно сбылось, «Вечерней Москве» рассказала звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

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Запишите свои желания

В первую очередь эксперт порекомендовала правильно записать все свои желания:

— Для этого возьмите чистый лист и позвольте своим желаниям свободно вылиться на страницу. Начните писать о том, чего вы хотите, как будто это у вас уже есть. Вы можете хотеть многого, но лучше всего сосредоточиться только на одной мечте, особенно если вы новичок. Опишите все пять чувств (то, что вы видите, осязаете, слышите, обоняете и пробуете на вкус), связанных с этим желанием, а также как можно больше конкретных деталей.

Чем более конкретными вы позволите себе быть на этом этапе, тем лучшего результата достигнете, подчеркнула ясновидящая.

Представьте, что оно уже исполнилось

Следующим этапом, по словам экстрасенса, должна стать визуализация.

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— Представьте себе, каково это: исполнить свое желание. Сделайте несколько глубоких вдохов, закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Вы можете сделать этот шаг прямо перед сном, лежа на уютной поверхности, или просто закрыв глаза, где бы вы ни находились. Позвольте вашему воображению стать настолько ярким и реалистичным, насколько это возможно. Визуализируйте, как прекрасно вы будете чувствовать себя в этот момент, — посоветовала Ахметжанова.

На этом этапе отбросьте все ограничения, сомнения и пессимизм и дайте волю своему воображению, добавила ясновидящая.

Действуйте

После того как вы выписали свои желания и испытали чувства, связанные с ними, пришло время действовать так, как будто ваше желание уже исполнилось, отметила собеседница «ВМ»:

— Идите по жизни, зная, что вы выполнили свою часть работы, просто выразив свое желание, испытав чувства и изменив свои представления о своей жизни. Главное — уверенность в том, что ваши желания уже в пути и нет другого возможного исхода, кроме успеха.

Помните, что внешний мир — это просто проекция вашего внутреннего состояния. Если вы выполнили все описанные выше действия, значит, ваши намерения вот-вот станут реальностью, заключила ясновидящая.