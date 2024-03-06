Мужчины перечислили не относящиеся к сексу и испорченные порнографией вещи

Регулярно смотрящие фильмы для взрослых мужчины рассказали, как сценки из этих видео губительно повлияли на их и чужое видение мира. Не относящиеся к сексу и испорченные порнографией вещи они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие написали, что для них навсегда испорчено слово «папочка» — некоторым даже пришлось переименовать контакт отца в телефоне, чтобы ласковое обозначение родителя не вызывало смеха у окружающих.

Я отец маленького ребенка, и от использования слова «папочка» в сексуальном контексте меня выворачивает Smorgas_of_borg пользователь Reddit

Еще один пользователь отметил, что из-за сексуализации женщин многие приличные ролики в интернете люди оценивают с точки зрения порно.

Не в порно дело, конечно, а в его фанатах. Если видишь ролик с женщиной, делающей что-то крутое, особенно занимающейся спортом, в комментариях будет миллион порнолюбов, которые не могут удержать пенис в штанах ни на секунду Aggressive_Answer_86 пользователь Reddit

Немало мужчин пожаловались на то, что порноролики с инцестом заставляют людей шутить неприятные шутки о семьях.

Всякий раз, как говорю о семье своего отца, приходится говорить чушь вроде «дочь жены моего отца», потому что, называя ее сводной сестрой, думаю только про мемы об инцесте kenpobiscuit13 пользователь Reddit

Ранее мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились своими главными страхами. Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их.