Психолог объяснила, почему цветы на 8 Марта более важны, чем елка на Новый год

Девушкам обязательно нужно дарить цветы на 8 Марта – они являются символом принадлежности к «женскому миру», знаком любви и внимания, сообщила Агентству городских новостей «Москва» доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Даниленко.

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«Каждый год мужчины дарят подарки, и страну охватывает настоящий «цветочный вихрь». В этом вихре тонут голоса прагматиков, декларирующих, что дарить цветы – пустая трата денег. Цветы на 8 Марта – это еще более обязательный атрибут отношений, чем новогодняя елка. В наше время, когда букет можно найти на любой вкус и кошелек, цветы являются символическим подтверждением причастности к миру женщин. Оказаться в этот день без букета или хотя бы одной веточки мимозы – грустно, даже если получен подарок. Это гораздо более важное действие, чем кажется на первый взгляд. Цветы для жены, любимой могут восприниматься как символ любви и вашего поцелуя», – сказала Даниленко.

По ее словам, хорошим подарком может стать и интересное приключение.

«Пережитый совместно стресс способствует выбросу целой гаммы нейрогормонов, что способствует активизации чувства привязанности. <…> И не следует относиться к подаркам женщине как к проблеме. Нужно рассматривать это как возможность лучше узнать близкого человека, стряхнуть рутину с отношений, проявить свою любовь, состоятельность, силу, возможности. Кайфануть от этого и получить удовольствие от ее радости», – пояснила специалист.

Психолог добавила, что цветы обязательно нужно дарить и дочерям.