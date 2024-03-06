Признавшемуся в измене из мести мужчине дали совет

Коуч по отношениям Джейн О'Горман дала совет молодому мужчине, который признался, что решился на измену из-за мести, а после уже не смог прекратить любовные похождения. Ее слова приводит издание Daily Star.

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Изменщик рассказал, что решился на отчаянный шаг после того, как выяснил, что партнерша провела ночь с его другом.

«Тогда я переспал с ее начальницей — и пошло-поехало», — признался он.

Затем, по словам мужчины, его любимая женщина из мести опять изменила ему, а он — ей.

«За последнее время у нас было множество партнеров. Но никто не хочет прекращать подобное поведение, так как мы в ссоре, — заявил он. — Но я люблю ее и хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Однако она обвиняет во всем меня. Якобы я был недостаточно хорош и внимателен к ней, поэтому она обратила внимание на другого парня. Что с нами происходит? Как это прекратить?»

Коуч по отношениям Джейн О'Горман категорично заявила, что партнеры попросту не подходят друг другу.

«Вы ведете себя как пара незрелых идиотов. Очевидно, вам обоим нравится внимание, которые приносит ваше сумасшедшее поведение. Могу поспорить, что вы таким образом хотите шокировать друзей и семью и представлять, как все сплетничают о вас», — высказала она свое мнение.

Отношения пары она назвала поединком обид. Ели бы они любили и уважали друг друга, после первой измены каждого могли бы и прекратить вести себя подобным образом, но они этого не делают.

«Вы нанесли друг другу слишком большой ущерб. Поговорите с партнершей и решите, как действовать дальше. Неужели вы действительно можете сохранять отношения после того, как переспали с таким количеством людей? От ваших отношений уже ничего не осталось», — подвела итог О`Горман.

Ранее Джейн О'Горман дала совет девушке, которая боится разрушить отношения из-за своих пристрастий в постели. Ей нравятся секс-игры с едой, а ее парень не хочет этим заниматься, так как ему не нравится быть грязным.