Эта «волшебная» фраза позволит заполучить любого мужчину

Мужчина мечты не спешит связывать себя обязательствами? Колумнист журнала City Magazine Тина Ортер знает, как заставить парня задуматься о серьезных отношениях с помощью слов.

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Конфликт только подтолкнет вас к расставанию, поэтому специалист советует взять на вооружение одну-единственную фразу: «Я понимаю».

«Это простое действие может создать пространство для открытого диалога и позволить ему поделиться своими истинными чувствами и опасениями. В то же время вы избегаете ненужных конфликтов и поддерживаете общение более конструктивным образом», — объяснила эксперт.

При этом важно отдавать себе отчет в том, что понимание и согласие не одно и то же. Это ваш способ показать, что вы готовы выслушать доводы, не вступая в конфликт, и стараетесь понять точку зрения мужчины. Ваш избранник может сомневаться в вашем романе сколько угодно, но такой подход заставит задуматься, какую мудрую девушку он может потерять навсегда из-за своей нерасторопности.