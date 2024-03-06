Какие слова нельзя произносить в ссоре

Доведение оппонента до нервного срыва наверняка не входит в ваши планы, поэтому важно не подливать масла в огонь словами-триггерами. Профессор психологии Райан Мартин рассказал об этом в свежем выпуске подкаста HuffPost «Что я делаю неправильно?». По словам эксперта, важно воздержаться от банальных призывов вроде «успокойся» и «расслабься».

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«"Расслабься" еще никогда никого не расслабляло. Это тот случай, когда люди на эмоциях и они не обязательно мыслят в этот момент рационально, занимая позицию защиты. Вы не добьетесь прогресса прямыми призывами», — объяснил Мартин.

Сюда же можно отнести реплику «просто дыши» и ей подобные. Более эффективным, по словам специалиста, будет самостоятельное соблюдение собственных советов.

«Одна из вещей, которую я считаю забавной, заключается в том, что часто, когда люди говорят кому-то ”успокойся“, они кричат это или говорят очень громким, строгим голосом», — рассказал профессор.

Стоит только понизить тон, и оппонент инстинктивно подстроится. Дело не в том, чтобы согласиться с тем, с чем вы не согласны — дайте понять, что вам понятны чувства партнера, даже если не близка причина этих чувств.