Объяснено желание россиянок отождествлять себя с героинями «Унесенных ветром» и «Сумерек»

Речь идёт о Белле Свон и Скарлетт О'Хара. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Анетта Орлова рассказала, что женщины ищут примеры для подражания.

© Кадр из фильма "Сумерки"

«Если мы говорим о молодой аудитории, то Белла — это про позднее взросление, типаж богини Персефоны, которую украл Аид. Она сорвала цветок и после попала в подземное царство. Фильм «Сумерки» начинается с того, что она на кактусовых лугах выкапывает кактус и уезжает к своему отцу. Типаж инфантильный, романтичный, девушка, которая влюбилась в не очень хорошего парня. Сменяются эпохи, а они требуют разных идеалов. Если мы смотрим Скарлетт О’Хара, то это девушки от 35 до 44 лет, это те девушки, которые воспитывались на важной потребности самолюбования, нарциссического расширения, то, что было принято, когда они были юными. Основная черта Скарлетт — это самолюбование, бесконечное привлечение внимания, отсутствие любви, выход замуж по расчёту».

Ранее исследование онлайн-кинотеатра KION показало, что россиянки чаще всего ассоциируют себя с Золушкой и Скарлетт О’Хара. Опрос был проведён в преддверии 8 Марта. В категории от 18 до 24 лет самой популярной героиней стала Белла Свон из саги «Сумерки». Женщины от 25 до 34 выбрали Золушку. Респондентки в возрасте от 35 до 44 лет отдали предпочтение Скарлетт О’Хара из «Унесённых ветром», а соотечественницы старше 45 — Катерине из фильма «Москва слезам не верит».