Психолог Зара Арутюнян: «В браке нужно уступать»

Периодически партнёр может «нарушать границы». Эгоистичное отношение не должно «пропагандироваться», сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

© pxhere

«Мы вступили в эпоху, которую я называю дистиллированным эгоизмом. На уровне пропаганды. Всё для себя, мои границы, человек стал очень сконцентрирован на себе, это преподносится как верное поведение. В браке нужно уступать, периодически твои границы могут нарушать, что-то иногда делаешь против воли, по настроению партнёра. В этом смысле время сильно меняется, иногда я с ужасом наблюдаю за потребительским отношением к людям. Всё меняется, возникают новые слова — гостевой брак, полиаморный брак. Я вижу, что идея полиаморного брака абсолютно недееспособна, начиная с экономики. Если в парах есть бои за пачку гречки, то, когда пять человек собрались, то чего уж там говорить. С детьми тоже непонятно: кто должен опекать, кто основной родитель, кто не основной. Гостевой брак выглядит более симпатичным, но до тех пор, пока дети не появились».

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 27% мужчин в РФ назвали женитьбу самым безрассудным поступком. Респондентов спрашивали о наиболее необдуманном действии, совершённом ради женщины.