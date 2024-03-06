Женщины с Венеры, мужчины с Марса. Почему мы действительно говорим на разных языках

Вряд ли можно найти пару, в которой не было бы ссор и недопониманий. Большинство проблем в отношениях мужчин и женщин возникает потому, что мы действительно разные. И не просто разные — мужчины и женщины с разных планет. Наши подходы к большинству вопросов настолько различны, что для понимания разных проблем нам нужен общий язык.

Разница на уровне психологии и эмоций

«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — книга психолога Джона Грея, которая была опубликована в мае 1992 года. Она издавалась на многих языках и стала настоящим бестселлером. В отличие от многих других психологов, которые уделяют больше внимания сходству между полами, Грей фокусируется именно на различиях.

«В качестве примера можно привести типичную проблему: женщины считают, что мужчины не умеют слушать. Это связано с тем, что в трудную минуту им хочется высказаться, а от партнера хотят получить поддержку и признание того, что их трудности значительны. Мужчина же в спешке сразу хочет найти решение, вместо того чтобы внимательно выслушать. Еще одна проблема — мужчины считают, что женщины пытаются их переделать, как бы „подрезать“ и дать рекомендации. Например, когда партнер не может самостоятельно выполнить какое-то задание, девушка думает, что должна помочь, и начинает давать советы. Мужчина же видит в этом не ее помощь, а недоверие к собственным способностям, ведь для него важно достичь всего самому», — объясняет психолог Мария Леббен.

В межличностных отношениях мужчина и женщина настроены на достижение разных целей. Дама хочет общения и сотрудничество, любовь и понимание. Ученые отметили, что уже в младенчестве девочки более эмоционально реагируют на лица людей, в то время как мальчики — на форму предметов.

Мужчины не любят совершать ошибки

Мужчина, задуманный как образцовый кормилец и защитник, терпеть не может совершать ошибки и демонстрировать женщине собственную слабость или несостоятельность. Он не любит выслушивать советы, предложения, замечания, поскольку слышит в них обвинения в своей некомпетентности.

«Он до изнеможения будет вести жену и детей в незнакомое место, но никогда не спросит дорогу у прохожего. Он будет мучительно переживать, но ни словом не обмолвится с женщиной, чтобы она не признала его неудачу. Поэтому женщина должна быть очень деликатной, чтобы направить его туда, куда ему нужно. Вообще, для мужчин очень важно слышать от женщины, что он действительно отдает ей все для ее счастья», — утверждает Мария.

Женщины чувствительнее и чувственнее

Органы чувств у женщин острее и чувствительнее. Эмоциональная адаптация у них гораздо выше, чем у мужчин. Девушки тонко чувствуют незначительные перемены во взглядах и настроении.

«Слух женщины на несколько порядков превосходит мужской. Женщина умеет разделять звуки, относить их к разным категориям, принимать решение по каждому из них. Это дает ей возможность одновременно спорить с мужем, наставлять ребенка и разговаривать с подругой по телефону», — говорит Мария.

Разница в любви

Для женщины любовь — это поэзия, а для мужчины — проза. Мужчина живет с установкой «что-то сделать», он демонстрирует глубокую любовь поступками (например, покоряет горную вершину или выбивает ковры). Женщине же нужны красивые признания и слова.

«Когда отношения находятся на стадии ухаживания, мужчина говорит женщине больше, чем за всю совместную жизнь — это потребности в достижении своей цели в получении желанной девушки», — замечает психолог.

А сколько слез пролито женщинами из-за того, что в интимных отношениях мужчины уделяют мало внимания ласке и прикосновениям! Готовность партнера к сексу практически в любое время и в любом настроении (после ссоры, во время болезни детей) заставляет женщину думать, что мужчина просто использует ее!

«Но давайте обратимся к науке и увидим, что гипоталамус, где находится центр секса, у мужчины больше. К тому же гормон тестостерон, отвечающий за сексуальное влечение, по своему содержанию в мужском организме в 10—20 раз превышает женский. Такова природа. А у женщин кожа в 10 раз чувствительнее, чем у мужчин, она тоньше и имеет дополнительный слой. Именно поэтому женщины остро нуждаются в прикосновениях. У мужчин кожа толще и менее чувствительна к тактильному контакту (ее чувствительность сосредоточена в нескольких местах). Найти общий язык между такими разными существами довольно сложно», — признает психолог Мария Леббен.

Гормоны и реакция на стресс

У мужчин есть антистрессовый гормон — тестостерон, и они вырабатывают его в одиночку. У женщин есть окситоцин и они чувствуют себя комфортно в разговоре, рассказывая кому-то о своих проблемах. Парни же не любят жаловаться и снимают стресс, решая проблемы и действуя самостоятельно.

«Незнание этих различий приводит к тому, что мужчины устают от женских проблем (а они никогда не бывают спокойными, всегда в какой-то степени озабочены), отмахиваются от них, говоря: „Не обращай внимания на такие пустяки!“. Эти слова только подливают масла в огонь. Она решает, что партнер ее игнорирует, не хочет уделять внимание. От этого стресс только усиливается. Разговор грозит перерасти в ссору. Мужчина в стрессовом, раздраженном состоянии не может поддерживать разговор. Для него, чтобы восстановить нормальный уровень тестостерона и успокоиться, нужно какое-то время побыть одному, и он, чувствуя назревающий конфликт, каким-то образом прекращает его и уходит. В этот момент жещине надо проявить мудрость и оставить его одного, а не идти за ним, пытаясь что-то еще закончить говорить, т. к. мужчина может взорваться и скандал будет обеспечен», — предупреждает Мария.

Чтобы этого не происходило, женщинам нужно стараться отслеживать тему разговора, не выходя за ее пределы, пока она не завершится принятием решения. И самое главное — для обоих партнеров на протяжении всего разговора важно помнить о компромиссе, если они хотя бы что-то хотят получить друг от друга.