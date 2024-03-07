Кажется, что у людей с полноценной восьмичасовой работой и какими-то внерабочими увлечениями мало времени и они постоянно уставшие. Но всё работает немного иначе: хобби помогает поддерживать эмоциональное здоровье после рабочего дня и легче справляться с повседневной рутиной. Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Хасиева объяснила, почему ещё мы можем сильно уставать вечером.

Слабость по вечерам — проблема очень частая. Чтобы понять, что делать с желанием в конце дня лечь и не вставать неделю, нужно разобраться в причинах. Разберём 10 самых распространённых из них.

1. Соматические заболевания

Чаще всего слабостью сопровождаются: анемии, инфекционные заболевания, проблемы с щитовидной железой, ревматологические заболевания. И чаще всего, в случае болезни, слабость по вечерам идёт рука об руку с другими, не всегда очевидными симптомами. Поэтому в такой ситуации необходима беседа с врачом, который задаст нужные вопросы.

2. Физиологическая усталость

Человек может банально устать после физически или интеллектуальной тяжёлой работы. Здесь поможет хороший отдых, полноценный ночной сон.

3. Токсичная атмосфера на работе

Многим работа просто не приносит удовольствия и поэтому даётся очень тяжело. Ещё психологически изматывает нахождение в токсичном коллективе, ведь слишком много душевных сил уходит на поддержание «худого мира» с коллегами.

4. Неполноценное питание и плохой сон

Казалось бы, сейчас человек может позволить себе и сбалансированный рацион (еду могут привезти прямо на дом на несколько дней), и сладкий сон на ортопедической подушке за шторами. Но мы всё равно едим как попало и не высыпаемся.

5. Отсутствие физической активности

С физической активностью работает безотказное правило: чем её больше и чем она разнообразнее, тем больше у человека сил. Чем меньше человек двигается, тем быстрее он утомляется.

6. Тревожные и депрессивные расстройства

Из-за этих расстройств сил не бывает вообще весь день. Ни о каком желании покорять мир и речи быть не может — до туалета бы дойти. В таких случаях требуется незамедлительная консультация с психиатром.

7. Сверхурочная работа

Бывает, что человеку очень нравится его работа, коллектив и зарплата. Но график работы может всё портить. Из-за нарушения гигиены труда можно выгореть.

8. Отсутствие хобби

Если вы знаете, что вечером после работы вас ждёт какое-то приятное занятие или же просто посещение клуба по интересам, ваш внутренний ребёнок не даст вам рухнуть без сил на диван. Хобби — отличный способ поддерживать своё эмоциональное здоровье.

9. Вредные привычки

У вредных привычек накопительный эффект. Курение и употребление алкоголя ведут к депрессивному расстройству и целому ряду соматических заболеваний. Сил от вредных привычек не прибавится точно.

10. Необязательные и маловажные дела

Неэффективный тайм-менеджмент или его отсутствие не позволяют грамотно распределять силы в течение дня. Важно уметь ставить цели и направлять поток энергии на их достижение. Воспользуйтесь матрицей Эйзенхауэра для того, чтобы разложить свои дела по полочкам.