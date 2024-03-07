Как провести 8 Марта в одиночестве: идеи для нескучного праздника

Близится женский праздник, и спешащие с охапками цветов мужчины навевают тоску на тех, кто будет проводить этот день в одиночестве. Не переживайте, если так получилось, не обязательно поддаваться унынию.

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Согласно недавним опросам, более половины женщин 8 Марта планируют нарядиться и провести время для себя — поздравить мам, подруг и коллег по работе. При этом 46% опрошенных женщин хотят в этот день просто отдохнуть, ведь в этом году праздник удачно выпал на пятницу, поэтому погулять можно и на следующий день.

Почти такое же количество женщин хочет получить к празднику цветы, правда, не все из опрошенных их получают. Особенно хочется получить их от мужчины, но что делать, если по каким-то обстоятельствам его в вашей жизни пока нет?

Почему нам так хочется провести праздник в компании?

Любой праздник считается семейным, а если семьи пока или уже нет, то праздник вроде бы не тот. Это впечатление усиливается предпраздничной индустрией подарков — специальные предложения от магазинов, обсуждения в соцсетях, акции на подарки, а какой ажиотаж вокруг цветов — буквально все говорит человеку, который находится в свободном статусе, что он как бы… одинок!

Почему же сейчас, на 8 Марта, нам особенно не хочется оставаться в одиночестве? Всему причина — недостаток солнца за длинную зиму, хмурое небо, короткий световой день — все это усиливает чувство одиночество. И хотя небо уже весеннее и птицы порой радуют нас своими трелями, все же хочется прижаться к кому-то под теплым пледом и получать свою порцию заботы.

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Это помогает выработке важных гормонов, которые влияют на настроение и желание двигаться, работать и добиваться успехов. Опять же стимулируют желание развиваться, наряжаться и следить за собой. Долгая зима и небогатый рацион (за счет снижения сезонного разнообразия) — вот причина нашего желания получить что-то праздничное.

Что делать, если на праздник вы остались в одиночестве?

Устройте посиделки с подругами

Не бывает так, что вокруг вас вообще нет людей, это возможно только если вы проживаете в лесу. Наверняка в вашем окружении найдутся такие же девушки, у которых сейчас нет возлюбленного. Возможно, это ваши подруги или коллеги. У вас еще есть время подготовиться: можно продумать простой дресс-код, а также придумать какую-то программу. Это может быть просмотр фильма с его последующим обсуждением, настольная игра, приготовление какого-то блюда, совместное рукоделие.

Если компания соберется у вас, максимально подготовьте пространство для вечеринки — положите на диван дополнительный плед, подушки, а также не забудьте коробку с салфетками (так поступают психологи), ведь не исключено, что кто-то из вашей компании может расчувствоваться и вам нужно будет оказать поддержку. Чтобы не занимать время готовкой (если вы не задумали кулинарную вечеринку), попросите гостей принести по одному блюду с собой. Отличной идеей будет заранее расписать тайминг — чтобы гости ушли вовремя.

Устройте праздник только для себя

Конечно, накануне праздника сложно найти место в салоне красоты, но вдруг вам повезет. Сходите в СПА, на массаж, сделайте процедуру, которую давно хотели (но не надо ничего кардинального!). Выберите красивый наряд и не забудьте о капельке духов, кто сказал, что парфюм нужно наносить только на работу или на свидание. Также не забудьте купить букет цветов, чтобы подарить его себе любимой.

Приготовьте вкусный ужин. Купите свои любимые деликатесы, не жалейте на себя денег. Даже если вы следите за фигурой, в праздник можно себе позволить съесть любимое блюдо. Постелите на стол красивую скатерть, поставьте самую дорогую посуду. Поверьте, любая мелочь имеет значение и обязательно поднимет вам настроение.

Отправляйтесь на прогулку

В этот день не обязательно бесцельно бродить по городу. Точно так же работают музеи и выставки — сходите туда, куда давно хотели (возьмите билеты онлайн, чтобы не стоять в очереди на кассе!), сходите в кино, можно выбрать интересный мастер-класс — от психологии до рукоделия, выбор сейчас велик. Потом можно прогуляться по городу, если есть желание, главное — одевайтесь теплее, ведь на улице еще холодно.

Можно посидеть в кафе с книгой и чашкой кофе, неспешно наслаждаясь каждой минутой. И помните, что хорошее настроение мы создаем себе сами. Хоть в праздник, хоть в будние.