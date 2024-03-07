Плохие дни бывают у всех, но если вы столкнулись с депрессией — лучше признать это раньше, чем позже. Так как депрессия может проявляться по-разному, коллеги могут так и не догадаться, что вы пребываете в тяжелом состоянии.

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Желание погрузиться в работу с головой производит обратное впечатление — мол, вы самоотверженный, трудолюбивый и надежный сотрудник.

Тем не менее специалисты выделяют пять основных признаков депрессии у офисных сотрудников, и внезапный трудоголизм — лишь один из них.

«Одобрение и признание на работе, как правило, помогают чувствовать себя лучше на фоне жизненных проблем — таких как развод или тяжелая болезнь членов семьи», — приводит слова сертифицированного соцработника Алисии Велес издание HuffPost.

Еще один симптом — избегание общения с коллегами. Особенно когда затворником вдруг стал бывший экстраверт. Тревожным звонком могут быть и вечные опоздания, в том числе проблемы со сдачей работы в срок. Когда работа становится невыносимым испытанием — это не норма. Психотерапевт Шеннон Гарсия, в свою очередь, советует обратить внимание еще на два изменения в поведении, в том числе — собственного.

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«Вы можете заметить, что просто пялитесь в экран, притворяетесь занятым или занимаетесь чем угодно, кроме решения важных задач, — объяснила специалист. — Потеря интереса, которую может вызвать депрессия, может заставить вас подумать: «Мне просто наплевать» на вашу работу»

Помимо отвращения от рабочего процесса выдадут депрессию беспочвенные вспышки гнева из-за сопутствующей ей раздражительности.