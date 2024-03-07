Психолог назвала причины «мужского поведения» у женщин

Это связано с семейными установками в детстве.

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Если мать была «слабой», то девочка с подросткового возраста будет рассчитывать только на себя.

Кроме того, зачастую женщине приходится занять «сильную» позицию в семье, если её мужчина с этим не справляется. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Женщина, которая берёт на вооружение некую мужскую модель поведения — это всегда либо осознанный, либо бессознательный выбор. Откуда берутся эти сильные стратегии, которые женщина начинает активно использовать? В первую очередь, если в её роду женщины были либо слишком сильные, либо, наоборот, слишком слабыми. Например, какая-нибудь слабая мама, которая жила с очень травматичным папой и никак не могла от него уйти. В этом случае подрастающая девочка запоминает, что нужно во всём рассчитывать на себя. Либо она вырастает и начинает писать антисценарии: «У меня в роду женщины были слабыми, а я такой не буду». Может быть такая установка, что мужчине доверять нельзя. Может быть установка, что помощи ждать не от кого. Второе — это когда женщина оказывается в таких условиях, когда она вынуждена становиться сильной. Например, она связала свою судьбу с каким-то мужчиной, и этот мужчина не оправдал никаких надежд. А уже рождены дети, уже взята ипотека, уже создано семейное пространство. Разрушить это всё она не может, и она берёт на себя функции сильной женщины и начинает их выполнять».

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