Стало известно, что именно делает людей счастливыми

Исследователи из Йоркского университета (Канада) проанализировали ответы людей о жизни и сопоставили с субъективным ощущением счастья респондентов. Рассматривались семья, работа, образование, социальные интересы, социальный класс, иммигрант ли человек и пр. Научная статья вышла в Journal of Happiness Studies. Использовались данные Общего социального опроса Канады 2016 года. В выборку попали более 12 тысяч человек от 25 до 64 лет.

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Самые важные среди факторов: хорошие отношения с семьей, поддержка со стороны близких, возможность проводить с семьей много времени, наличие людей, на которых можно опереться. Люди состоящие в браке или в романтических отношениях в среднем более счастливы, чем те, у которых этого нет. Затем идет участие в жизни общества вне работы. Примечательно, что карьера и взаимоотношения с коллегами получили очень небольшой вес в общем объеме «счастливых» факторов.

Ученых удивило, какую большую роль в субъективном ощущении счастья играет восприятие себя красивой или красивым. Авторы отмечают, что сегодня, в эпоху засилья соцсетей, где часто во главу угла ставится нереалистичные стандарты красоты, это может сильно портить людям настроение.

Доход определенно играет роль, но это не самый важный фактор. Более важным оказалось то, к какому социальному классу относит себя человек. Если к «высокому», уровень удовлетворенности жизнью тоже повышается. Впрочем, речь идет именно о восприятии себя: «высокий» социальный класс в Торонто и в небольшой деревушке в Новой Шотландии — объективно очень разные.

Независимо от дохода, стресс, вызванный работой, семейными проблемами или плохим здоровьем, имел умеренно негативный эффект, а вот объективное состояние здоровья играло большую роль. Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно быть здоровым. Иммигранты в Канаде оценили свою удовлетворенность жизнью выше, чем те, кто там родился. Женщины в среднем ощущают себя счастливее, чем в мужчины.

Итак, умозрительный портрет максимально счастливого человека: имеет семью, доволен своей внешностью, есть поддержка со стороны семьи и общества, отличное здоровье и относит себя к высокому социальному классу.