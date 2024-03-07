Михаил Лабковский дал три главных совета против трудоголизма

Михаил Лабковский в личном Telegram-канале обратился к тем, кто «постоянно пашет и живет в парадигме «дом-работа, работа-дом». Психолог дал три главных совета, как таким людям сделать свою жизнь более гармоничной.

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1. Осознайте, что деньги не решают психологических проблем. Да, имея в запасе ту или иную сумму, вы можете пройти любую терапию, чувствовать себя более защищенными и так далее. Но само наличие денег не избавляет вас от проблем.

2. Если вы постоянно испытываете страх и тревогу, думаете, что «бизнес потерпит крах», «меня с работы уволят», «я останусь ни с чем», это проблемы не с вашей работой или бизнесом. Осознайте, что дело в вашем психологическом состоянии. И заниматься нужно не повышением показателей в бизнесе, а своими обидами, неуверенностью и психотравмами.

3. Спланируйте грамотную и эффективную реакцию на разные события. В страхе есть неизвестность — мы боимся, когда не знаем, как реагировать. Если в вашей жизни предстоит что-то, что вас пугает, продумайте, как вы поступите, если столкнетесь с этим. Например, если на работе начнется волна сокращений, то вы сделаете «то и это» и без проблем выйдете на новую должность. Имея «план Б», можно расслабиться и жить спокойно.