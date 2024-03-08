Валерия рассказала о необычном способе решения кризиса в отношениях

Певица Валерия вызвала шквал реакций своим необычным способом решения кризиса в отношениях, уединяясь с мужем на некоторое время
Российская певица Валерия, чья личная жизнь и творческая карьера всегда были примером для многих, поделилась своим уникальным рецептом сохранения гармонии в семейных отношениях в эксклюзивном интервью «Пятому каналу».
Валерия, известная своими романтическими хитами и длительным браком с продюсером Иосифом Пригожиным, считает, что одной из главных угроз счастливым отношениям является бытовая рутина.
По словам певицы, даже самые крепкие пары сталкиваются с периодами стагнации, когда жизнь кажется предсказуемой и лишенной новизны. Как выход из этой ситуации Валерия предлагает путешествия.
«Вроде бы люди любят друг друга, но бытовая история затягивает и засасывает», — говорит артистка.
Она уверена, что смена обстановки помогает не только отвлечься от повседневных проблем, но и вновь обрести те чувства, которые когда-то связывали партнеров. Советы Валерии не лишены основания.
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Вместе с Иосифом Пригожиным она образовала одну из самых устойчивых пар российского шоу-бизнеса, преодолевая все взлеты и падения на протяжении уже 20 лет. Певица утверждает, что именно совместные путешествия и стремление к новым впечатлениям помогли им сохранить связь на протяжении всех этих лет. Несмотря на позитивный опыт Валерии и Иосифа, подход певицы вызывает разносторонние мнения на просторах интернета.
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Певица Валерия вызвала шквал реакций своим необычным способом решения кризиса в отношениях, уединяясь с мужем на некоторое время
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