О чем мечтают женщины: десять самых популярных желаний

Чего хотят женщины? Этим вопросом веками задаются поэты, музыканты, режиссеры и просто многие мужчины. И хотя однозначного ответа тут быть не может, понять, к чему стремится прекрасная половина человечества, сегодня вполне возможно.

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В честь 8 марта MIR24.TV спросил психологов, коучей и бизнес-тренеров, о чем на самом деле мечтают наши современницы.

Реализовать себя

Еще в прошлом веке считалось, что для самореализации женщине достаточно выйти замуж и воспитать детей, но сегодня ситуация изменилась, говорит психолог, энергопрактик, специалист по работе с бессознательным Алена Карева.

«Сейчас на первое место выходит личная реализация – то, как женщина воплощает в жизни и в обществе свой внутренний потенциал. И дело не только в признании, но и в ощущении собственной безопасности и безопасности детей, в том числе и будущих. Современные женщины не хотят зависеть от кого-то. Но и с головой уходить в работу они тоже не хотят. Они мечтают о наполненной и яркой жизни: вставать по утрам на любимую работу, зарабатывать там хорошие деньги, которых хватит не только на «бусики», но и на внеплановую поездку в Дубай, заниматься хобби и только после всего этого идти на свидание или возвращаться домой к любимой семье».

Избавиться от тревоги

Немало женщин сегодня мечтает о хорошем ментальном здоровье, замечает коуч и продюсер Кристина Белякова:

«За последние пять лет у большинства изрядно пошатнулось психологическое равновесие. Слишком много происходит негативных событий, нет стабильности. Много женщин теряют бизнес. Приходится быть гибкой, адаптироваться под новые реалии и условия. Мы испытываем сильный стресс, тревожимся, у кого-то начинаются панические атаки и даже депрессии. Хочется легкости, спокойствия и гармонии в душе».

Путешествовать

Многообразие нашего мира заставляет женщин мечтать о путешествиях, считает семейный психотерапевт, доктор психологических наук Елена Куфтяк:

«Путешествие для женщины – это не только открытие нового мира, но и открытие себя. Вдали от привычной обстановки и отвлекающих факторов женщина может погрузиться в свои мысли и эмоции. Это помогает более глубокому пониманию своих желаний, страстей и жизненных целей. Путешествия обладают уникальной способностью расширять взгляд человека на жизнь. Женщина больше начинает ценить богатую палитру человеческого существования, понимая, что существует бесчисленное множество способов жить, любить и находить смысл в жизни».

Встретить понимающего партнера

Еще одно желание, присущее современным представительницам прекрасного пола, называет психолог и кандидат экономических наук Екатерина Каталина. Это мечты о здоровых отношениях и комфортном партнерстве.

«Да, самоценность женщины не должна зависеть от наличия отношений. Чувствовать себя совершенно счастливой можно и будучи свободной. Но как же это прекрасно – найти понимающего, любящего партнера, с которым будет комфортно и наслаждаться отдыхом, и решать проблемы, и размышлять о будущем, и предаваться воспоминаниям».

Получать комплименты

С возрастом женщинам все важнее получать искреннее восхищение окружающих, отмечает доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих:

«В 16 лет девушки часто слышат, что они красивые, и воспринимают это как должное. Однако спустя десятки лет комплименты и восхищение окружающих людей приобретают особую ценность. Очень важно их слышать и чувствовать! Это окрыляет и вдохновляет. Я думаю, любая женщина мечтает не просто осознавать свое совершенство – ей важно, чтобы это видели окружающие (особенно, конечно, мужчины) и регулярно напоминали ей об этом».

Достичь сексуальной гармонии

Сексуальная близость и гармония важны для многих женщин. Нам важно, чтобы нас принимали, говорит семейный психолог, психотерапевт Екатерина Пастухова:

«Наше тело, которое мы сами так часто подвергаем критике, нуждается в принятии его партнером. А нашей психике важно чувствовать себя безусловно любимыми. Со всеми «изъянами»-уязвимостями. Мы хотим знать всей душой, что мы нужны партнеру именно будучи собой, и никем иным. В интимных отношениях постоянно присутствует диалог. И это совсем не про слова, когда мы с глазу на глаз обсуждаем сексуальные предпочтения друг друга. В сексуальной близости не должно быть потребительской позиции».

Принять свое тело

Несмотря на растущую популярность бодипозитивного подхода, огромное число девушек все еще не готово принимать свое тело таким, какое оно есть, и это приносит страдания.

«Важно перестать ориентироваться на немыслимые эталоны и идеальные фото в социальных сетях, примириться со своими «изюминками» и воспринимать себя красивой, – говорит психолог Екатерина Каталина. – В этом деле помогут хороший психолог, изучение стиля, профессиональные фотосессии».

Прекратить «гонку»

Сегодня в социальных сетях все чаще пропагандируется вечная женская гонка под названием «Насколько ты хороша?», комментирует юрисконсульт Елена Скворцова:

«В современном мире, оказывается, недостаточно просто родиться женщиной, теперь нам приходится проходить множество совершенно ненужных курсов, изучать литературу, работать с коучами, обращаться к психологам, соблюдать диету, учить аффирмации, составлять чек-листы и, конечно же, развиваться и строить собственные бизнесы, не забывая при этом уделять достаточно времени семье. Хочется крикнуть: «Стоп! Остановитесь уже с этой женской гонкой!» Конечно, изучение нового – замечательно и необходимо. Но не под давлением и прививанием чувства вины».

Отдохнуть в тишине

Современные женщины часто мечтают об отдыхе и спокойствии, уверяет практикующий психолог-консультант, автор курса по любви к себе Елена Сергеева:

«Иногда современные женщины мечтают, чтобы их просто никто не трогал. Чтобы они могли спокойно принять ванну, когда под дверью не кричат дети, собаки и муж. Или позавтракать спокойно и в тишине тем, что приготовлено только для нее, и ни с кем не делиться».

Быть собой

У многих женщин сегодня первостепенной целью и мечтой становится самостоятельность, независимость, способность принимать решения, говорит психолог Международного института психологии и психотерапии Аделина Махмутова: