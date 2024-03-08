Оргазм во сне: пять преимуществ перед реальным сексом

Оргазм во сне - не самое частое, но довольно приятное явление.

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В каких ситуациях это происходит и чем же хорош этот сексуальный феномен, порталу «Страсти» рассказала сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.

Когда может произойти оргазм во сне

Оргазм во сне — не что иное, как сублимация нереализованных сексуальных потребностей. Это не психическое отклонение и уж тем более не показатель извращенного сознания, как ошибочно полагают некоторые девушки. Когда мозг понимает, что организму необходима разрядка, но получить ее невозможно, он придумывает альтернативы — сны о сексе с последующим оргазмом. Таким образом организм дает знак, что пора вспомнить о своих базовых потребностях и заняться сексом с партнером или организовать самостимуляцию.

Оргастическая разрядка может произойти во время беременности, когда гормональные изменения способствуют повышенному сексуальному желанию, а врач прописывает будущей маме половой покой, —

Люди с сильной половой конституцией нередко оргазмируют во сне из-за сильной тревожности, так как на фоне тревоги повышается либидо. Если человек не осознает этот процесс и не встраивает сексуальную активность в свою жизнь наяву, то организм начинает сбрасывать напряжение с помощью эротических сновидений и яркого оргазма.

Эксперт отметила, что эротические сны не всегда связаны с оргазмом. Сексуальное удовлетворение может происходить вообще без сновидений или на фоне совершенно не тематического сна. Сновидения с постельными сценами, в которых вы видите другого человека, не всегда направлены на желание заняться с ним сексом, иногда это стремление к эмоциональной близости. Ведь в таких снах могут присутствовать и родственники.

Преимущества перед реальным сексом

Оргазм во сне имеет массу преимуществ:

вам не нужно предпринимать никаких усилий, так как во сне все происходит само собой;

вам не нужно задумываться о предохранении, а значит, о нежелательной беременности и неприятных заболеваниях;

благодаря приятным ощущениям во время сна ваша нервная система автоматически укрепляется, что делает вас более выносливой и менее раздражительной;

«сонный» оргазм, как и обычный, поддерживает тонус матки и тем самым заботится о нормальном функционировании репродуктивных органов.

оргазм во сне не требует дополнительного времени.