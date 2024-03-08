Почему женщины лучше мужчин распознают эмодзи счастья и грусти

Женщины, в отличие от мужчин, умеют более тонко распознавать значения смайликов. Во всяком случае тех, которые символизируют базовые эмоции человека: счастья, страха, отвращения, грусти, удивления и гнева. Это выяснил международный журнал PLOS ONE, который публикует научные исследования и обзоры в сфере естественных и медицинских наук.

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Авторы статьи в журнале привлекли 253 добровольцев из Китая и 270 - из Великобритании. Возраст респондентов - от 18 до 84 лет. Для анализа выбрали 24 эмодзи (согласно классификации, представленной в системе "Юникод" и на сайте китайского мессенджера WeChat, они соответствуют эмоциям). Участников попросили подобрать под шесть перечисленных эмоций подходящие иконки, которые показывали им в случайном порядке.

Также они должны были сказать, знакомы ли им эмодзи (от "совершенно не знакома" до "хорошо знакома").

Исследователям удалось доказать, что способность узнавать эмоции, изображенные на эмодзи, связана с культурой, полом и возрастом участников эксперимента.

Например, женщины лучше мужчин определяли эмодзи счастья, страха, грусти и гнева. Эксперты объясняют это "гипотезой первичного опекуна", связанной с материнской внимательностью женщин.

"В частности, точная и быстрая идентификация эмоций младенца, особенно выражения его лица, является очень важной частью ухода, поскольку младенческая смертность была высокой на протяжении всей эволюции человека", - пишут авторы исследования.

Второе отличие: женщины более чувствительны к негативным эмоциям, чем мужчины. Некоторые исследователи предполагают, что одна из причин этого заключается в том, что у женщин более высокая склонность к депрессии в подростковом возрасте, а у людей с депрессией больше склонность к негативизму.

Кроме того, ученые выяснили, что чем старше были участники эксперимента, тем хуже они справлялись с классификацией эмодзи, которые созданы для изображения удивления, испуга, грусти и гнева. Однако пожилые люди лучше распознавали эмоциональное выражение отвращения.

Психологи в свое время изучили десятки миллионов сообщений на 30 языках в разных странах. И предположили, что использование и интерпретация смайликов различаются в зависимости от культурного контекста. Выяснилось, например, что в Китае эмодзи используют гораздо реже, чем, скажем, в Великобритании. Данный эксперимент подтвердил, что британцы в целом лучше китайцев распознавали все эмодзи из набора, кроме смайлика, выражающего отвращение.

Степень понимания смайлика отличается и в зависимости от контекста, в котором он используется. Скажем, простую улыбающуюся рожицу можно интерпретировать очень по-разному: от восторга до смущения.

Будущие исследования могли бы уточнить, от чего зависит выбор тех или иных эмодзи в разных ситуациях, предполагают авторы. Это было бы полезно разработчикам этих значков, социальным работникам, специалистам по межкультурной коммуникации и всем, кому важно доносить до других свои ощущения и понимать чужие.