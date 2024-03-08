Нюансы, которые лишают вас удовольствия в постели

Знаменитая сексолог Шантель Оттен рассказала о трех основных трудностях, с которыми сталкиваются пары в спальне. И первая причина проблем в постели — это стресс.

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«Партнеры слишком напряжены, чтобы заниматься сексом, и в конечном итоге теряют интерес из-за внешнего давления», — рассказала эксперт в эфире The Morning Show.

Также на консультациях семейные пары часто жалуются эксперту на трудности с оргазмом и несоответствие желаний. Шантель подчеркнула, что вне зависимости от пола и темперамента важно работать над собой, чтобы иметь здоровую и функциональную сексуальную жизнь с партнером. Специалист отметила, что иногда причины разлада в интимной жизни лежат в плоскости общения — для начала важно наладить взаимопонимание вне секса.

Также следует убедиться, что вы и партнер обладаете банальными знаниями анатомии — и понимаете, как сделать друг другу приятное.

Шантель Оттен напомнила, что примерно каждая пятая женщина испытывает боль во время полового акта — в этом нет ничего постыдного: за решением проблемы нужно обратиться к специалистам.