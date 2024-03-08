Пять признаков, что с мужчиной можно построить здоровые отношения

В поиске второй половинки стоит опираться не только на чувства, но и на другие признаки, которые раскрываются в процессе общения. Помимо красных флагов, которые нельзя игнорировать, существуют и зеленые.

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Признаками идеального мужа с «Вечерней Москвой» поделилась психолог Ольга Романив.

Эмоциональный интеллект

Наши чувства — это биологическая реакция на стимулы из окружающей среды. Они побуждают нас действовать, общаться и помнить о важности прошлого опыта. Эмоции могут привести человека к необдуманному поведению, если не уметь их контролировать. Незрелые мужчины бывают очень импульсивными. Они делают то, что хотят, и легко выходят из себя. Они избегают дискомфорта любыми способами. Это часто приводит к тому, что их партнерша оказывается морально истощенной и разочарованной.

Одним из первых признаков эмоциональной зрелости является способность мужчины распознавать, что он чувствует, и понимать причину. Он может определить потенциальную проблему и разрешить конфликт еще до его начала.

Ответственность

Эмоционально зрелый мужчина осознает, что эмоции поддаются контролю. Он понимает, что в любой ситуации он должен отвечать за себя. Он понимает, что всегда есть выбор — реагировать на ситуацию с умом. Он не обвиняет других. Он признает, если причинил людям боль, и стремится все исправить.

Не всегда легко принять решение, особенно эмоционально незрелому человеку. Когда ставки высоки, негативные последствия «неправильного» выбора могут быть огромными. Незрелый мужчина будет отказываться от ответственности, будет подталкивать вас принимать решения за него. Это позволит ему чувствовать себя хорошо, когда все хорошо, и указывать на вас пальцем, когда все плохо.

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Зрелый мужчина взвесит все за и против и решит, как поступить. Если ему нужно обратиться за советом, он не делает этого человека ответственным за свои дальнейшие действия. Он сосредоточен на своей цели и действует решительно.

Компромисс

Компромисс важен в любых отношениях, особенно в романтических. Умение работать над достижением цели, уважая при этом мнение и приоритеты других людей, — явный признак зрелого мужчины. С теми, кто не обладает такой способностью, трудно ужиться. Они затягивают ненужные споры, потому что им нужно, чтобы все шло именно так, как они хотят. Они не хотят или не могут принять во внимание, что потребности других людей тоже важны.

Один из самых ярких признаков эмоционально зрелого мужчины — готовность к переговорам. Они способны понять, что важно для других людей, и предложить им помощь в достижении этой цели, они ищут вариант, который выгоден всем.

Доверие и гибкость

Явный признак того, что мужчина не очень зрелый, — это непреодолимая потребность в контроле. Хотя люди могут ассоциировать эту потребность в контроле с гневом, в основном она проистекает из тревоги. К сожалению, для незрелых мужчин единственное, что они могут полностью контролировать в жизни, — это их женщины. Незрелый мужчина, скорее всего, будет иметь очень жесткое представление о том, что должна делать их женщина в тот или иной момент. Им трудно приспособиться к изменению планов. Они выходят из себя и становятся назойливыми, пытаясь сделать так, как им хочется.

Зрелый мужчина способен сохранять спокойствие, когда происходит что-то неожиданное. Он способен адаптировать свои планы к ситуации. Он может распознать, что для него важно (обычно это связано с его эмоциями), и позволить всему остальному протекать естественно.

Зрелыми людьми

Есть поговорка: «Ты то, что ты ешь». Так вот, мы также являемся теми, с кем проводим время. Люди в нашей жизни — это основная часть нашей ментальной и эмоциональной среды. Они влияют на то, как мы думаем и ведем себя, в лучшую или худшую сторону. Эмоционально незрелый мужчина, скорее всего, будет окружен другими незрелыми людьми. Его незрелое поведение подкрепляется действиями окружающих его людей.