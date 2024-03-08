Как бороться с выгоранием, ухаживая за престарелыми людьми

Ухаживать за пожилыми родственниками очень тяжело, а зачастую для этого необходимы определенные навыки и постоянная поддержка эмоционального ресурса.

© 0Российская Газета

Для москвичей, которые ухаживают за своими маломобильными родными и близкими, более двух лет в городе реализуется социальный проект "Школа родственного ухода". Тренеры школы рассказали "РГ", как избежать выгорания всем, кто заботится о своих близких.

По словам преподавателей школы родственного ухода, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, родственникам маломобильных людей очень важно не забывать о себе, своих потребностях и своей жизни.

"Нужно правильно питаться, высыпаться, планировать свой отдых. Не забывать просить о помощи и принимать поддержку окружающих. Важно делиться своими переживаниями и опытом с другими людьми, которые находятся в схожей ситуации. Все это поможет справиться с эмоциями, уменьшить чувство неудовлетворенности и изоляции", - уточнила тренер Школы родственного ухода Арина Агишева.

По ее словам, для людей, ухаживающих за близкими полезно общение, обмен опытом, эмоциональная поддержка друг друга.

Одна из участниц школы - Александра Цехмистренко рассказала, что заботится о своей 80-летней бабушке Галине Афанасьевне. После перенесенного инсульта ей стало сложнее ухаживать за собой и выполнять домашние дела, ее речь не пострадала, но появились трудности с перемещением, а еще бабушка плохо видит.

"Уже 14 лет мы с мужем живем вместе с ней: помогаем, заботимся и поддерживаем. Про Школу родственного ухода я узнала, когда проект только начал свою работу. Думаю, я одна из первых слушательниц и уже успела пройти курсы по долговременному уходу, научиться правильно кормить и перемещать, подопечного, узнала, что существует специальная адаптивная посуда для маломобильных людей, а курс по оказанию первой помощи мы с мужем прошли вместе", - поделилась она.

Бабушка Александры, в свою очередь, стремиться к самостоятельности, по мере сил помогает внукам, говорит, что не хочет сидеть без дела.

"Для меня отдых заключается еще и в познании нового. Обучение позволяет забыть о повседневных заботах, дает ощущение обновления и развития", - добавила Александра.

Участники школы родственного ухода приобретают необходимые навыки, чтобы оказывать качественную помощь близким, поддерживать комфортный уровень жизни и сохранять благоприятный климат в семье.