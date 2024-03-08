Психолог назвала основные проблемы женщин, с которым к ней приходят

Они чаще всего выражают беспокойство по поводу дисбаланса между работой и семейными обязанностями, ощущения выгорания и неравноправного отношения в коллективе на основе пола, рассказала Life.ru психолог из платформы «Понимаю» Наталья Константинова.

© runews24.ru

Эксперт отметила, что женщины часто предпочитают брать на себя больше работы, чем требуется, они затрудняются отказывать и имеют сложности в установлении личных границ. В результате такого поведения возникают проблемы с выгоранием и неудовлетворенностью.

Мужчины же чаще сталкиваются с «синдромом самозванца» и неуверенностью в своих навыках, испытывают затруднения в выражении своих мыслей и беспокоятся о карьерном росте и вопросах доминирования.

Среди других распространенных причин обращения россиян к психологу по работе — проблемы адаптации в коллективе и взаимодействия с клиентами. Запросы на решение проблем, связанных с балансом между работой и семьей, за последние два года выросли почти вдвое (+40%). И наибольшее количество обращений (25% от общего числа) связано с установлением личных границ и трудностями в коммуникации.

Эксперты также отметили, что обращения по вопросам, связанным с работой, увеличились на 41% в прошлом году по сравнению с 2022 годом.

Ранее эксперты назвали токсины в нанопластике причиной бляшек сосудов, а также в миндале увидели показатели кардиометаболического здоровья при борьбе с ожирением.