Как встретить мужчину своей мечты? Пять основных правил

Многих женщин интересует вопрос, возможно ли встретить достойного мужчину, когда уже немного за 30. Актриса Дарья Повереннова уверена — это возможно!

Три года назад актриса Дарья Повереннова вышла замуж за Андрей Шаронова, до этого они восемь лет были в отношениях. Актриса не скрывает, что находится в гармоничных отношениях, и регулярно получает вопросы от поклонниц, а можно ли встретить достойного мужчину? Дарья рассказала, что встретила Андрея именно тогда, когда решила, что мужчине ее мечты вы жизни быть! Также Повереннова дала несколько советов на этот счет, если вы давно отчаялись, возможно, самое время воспользоваться?

«Во-первых, вы должны иметь в голове и сердце четкую картинку, какой мужчина это должен быть (я прям записала на листочке. Да-да!!) Во-вторых, не стОит бегать по всяким людным/тусовочным местам (типа много людей — шансов больше). У таких женщин всегда на лбу написано «ищу мужа» и это отпугивает. В-третьих, будьте открыты миру и освободите место рядом с собой, если оно занято тем, кто вас не достоин! (Свято место пусто не бывает). В-четвертых, дайте Вселенной поработать на вас! Я верю в то, что нас видят и слышат. В-пятых, никогда не ставьте на себе крест! Не бросайте ухаживать за собой! Потому что встретите своего мужчину тогда, когда точно не будете ждать этого! И возраст тут не помеха!» — обнадежила женщин актриса.

Женский праздник — самое время, чтобы задуматься о переменах, если вы действительно хотите что-то изменить. Начните с первого пункта, честно опишите, кого хотите видеть рядом. Ну и не забывайте заботиться о себе, ведь вы у себя самая главная ценность.