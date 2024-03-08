Как верующим относиться к 8 Марта? Объяснил священник

Аналогично нужно поступать в любой другой праздник, считает священнослужитель. Например, православные могут поздравить мусульман с важным для них Курбан-байрамом, а мусульмане православных — с Пасхой. При этом верующие к Международному женскому дню относятся по-разному: кто-то отмечает этот светский праздник, кто-то считает его торжеством распущенности.

Как Церковь относится к празднику 8 Марта

«В Церкви к 8 Марта отношение от отрицательного до максимально положительного, и у каждой позиции есть свои сторонники среди духовенства и мирян», — рассказал РИА «Новости» клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Он объяснил, что на официальном уровне Русская православная церковь Международный женский день, «если можно так сказать, не замечает». Молебнов 8 марта в храмах не служат. А, например, в Новый год, День Победы и День знаний они проходят. По мнению протоиерея, это связано с «революционным» происхождением Женского дня.

Как верующие воспринимают 8 Марта

Отношение к Международному женскому дню разное и у верующих, и у священнослужителей. Есть три позиции:

1. Положительная. По словам протоиерея, так к 8 Марта относится большая часть верующих. Они не вкладывают в этот праздник религиозный и духовный смысл, а просто поздравляют своих родных и дарят им подарки.

2. Отрицательная. Так 8 Марта воспринимают те, кто считает, что это праздник раскрепощённой, распущенной, «освобождённой» от семейных и прочих обязанностей женщины. В этот день эти люди вспоминают революционные события, первые демонстрации женщин, Клару Цеткин и Розу Люксембург.

«Они его игнорируют и призывают с ним не поздравлять, говорят об альтернативах, которые есть в церковном календаре, или вовсе утверждают, что практика специальных "мужских" и "женских" праздников в Церкви ни к чему», — объяснил протоиерей.

3. Особенная. Люди с таким взглядом пытаются наполнить праздник духовным содержанием. Они хотят, чтобы этот день посвятили памяти всех святых праведных жён, чтобы у каждой женщины 8 марта были именины.

«Установить на 8 марта День память всех святых праведных жён нужно, чтобы праздник перестал быть "революционным" для одних или был бы не просто хорошим, добрым днём для других, а ещё имел бы свой духовный смысл, призывал нас задуматься о женской святости», — пояснил эту позицию Первозванский.

Как бы то ни было, именно в Международный женский день большинство россиянок получает в подарок цветы. И хочется, чтобы букет как можно дольше радовал глаз. Как этого добиться, рассказала флорист Алла Николаева. Советы могут вас удивить, но они реально действующие.

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