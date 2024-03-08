Хайди Клум раскрыла секреты успеха и самопринятия

Откровенный разговор Хайди Клум – влиятельная фигура в индустрии моделинга.

Недавно она дала большое интервью, в котором поделилась секретами успеха, принятия собственного тела и личной жизни. 50-летняя германская манекенщица, телеведущая, бизнесвумен и фэшен-дизайнер открыто обсудила карьеру и отношения с мужем, музыкантом Томом Каулитцем.

Личные предпочтения и отношения с телом

В частности, в интервью Клум выразила отношение к не очень спортивной фигуре мужа и призналась, что находит Каулитца более привлекательным, когда на нём нет одежды. Несмотря на неидеальность, Клум призналась в любви к его телу, утверждая, что не хочет, чтобы он морил себя голодом или беспокоился об отсутствии рельефных мускулов. Более того, по словам Хайди, после встречи с Томом она стала менее строгой и к собственной физической форме. Сейчас ей комфортно с тем, что она имеет, и она даже с удовольствием загорает топлес у себя в саду, чтобы избежать белых пятен на теле, контрастирующих с открытыми нарядами.

Отказ от диет

Перейдя к теме слухов о своих пищевых привычках, Клум утверждает, что никогда не считала калорий. Она очень разочарована продвижением потенциально вредоносных диет и отвергла все инсинуации на эту тему, утверждающие обратное и втягивающие её в нездоровые разговоры. Модель подчеркнула важность сбалансированной диеты и регулярных упражнений, но выступила против любых экстремальных увлечений, подрывающих здоровье или счастье кого бы то ни было.

Подводные камни индустрии моделинга

Говоря о карьере, Клум призналась, что её никогда не считали идеальной кандидатурой для работы на подиуме или перед камерой. Для обложек журналов, по мнению некоторых дизайнеров, она была слишком коммерчески успешной, а для дефиле слишком высокой, чтобы демонстрировать одежду. Несмотря на эти трудности, Хайди всегда находила альтернативные способы заниматься моделингом. Она сравнила свою карьеру с домом, в который можно попасть не только через главный вход. Настоящим прорывом для неё в «красивый» бизнес стали появление на обложке журнала «Sports Illustrated» и начало работы в бренде нижнего белья Victoria’s Secret.

Её успех и философия

Преодолеть препятствия на непростом пути Хайди помогли настойчивость и умение творчески подходить к решению задач. Её откровенные рассуждения о принятии собственного тела и отказе от диет сформировали своего рода призыв к молодым женщинам, живущим в разных уголках планеты, не стесняться своего тела и противостоять давлению общепринятых, но далёких от реальной жизни идеалов красоты. Как показывает история Клум, успех – это, скорее, не о том, чтобы вписаться в форму, а о том, чтобы принять свои уникальные черты и превратить их в сильные стороны.

Хайди Клум раскрыла свой вес