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Психолог рассказала о правильной реакции на отказ женщины от подарка 8 Марта

Если женщина на вопрос о подарке на 8 Марта говорит, что ей ничего не надо, то собеседником, возможно, манипулируют. Об этом заявила психолог Татьяна Зиновьева. В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» специалист также дала несколько советов, как правильно реагировать на отказ женщины от подарка.

Психолог рассказала о правильной реакции на отказ женщины от подарка 8 Марта
© РИА Новости

По ее словам, на самом деле женщина может ожидать от партнера, что тот подготовит для нее хороший подарок. В то же время не стоит переспрашивать, чего она хочет. Если совсем нет идей, то психолог рекомендовала подготовить небольшой денежный презент.

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В то же время Зиновьева отметила, что отказ от малознакомого человека может быть «настоящим», то есть подарок действительно с большей долей вероятности окажется лишним. Кроме того, важный момент заключается в том, что сюрприз не всегда должен быть материальным. Психолог пояснила, что вне зависимости от возраста каждая женщина мечтает о любви, заботе и внимании, а это самое важное.

«В современном обществе появился новый подход к дарению. Теперь во избежание нелепых вещей люди нередко заранее договариваются о том, что хотят. Поэтому, если женщина практичная и не любит стандартный набор на 8 Марта в виде цветов, конфет и косметики, то стоит заранее определиться и обговорить, что она хотела бы», – добавила специалист.
Психология
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