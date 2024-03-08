Психолог рассказала о правильной реакции на отказ женщины от подарка 8 Марта

Если женщина на вопрос о подарке на 8 Марта говорит, что ей ничего не надо, то собеседником, возможно, манипулируют. Об этом заявила психолог Татьяна Зиновьева. В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» специалист также дала несколько советов, как правильно реагировать на отказ женщины от подарка.

По ее словам, на самом деле женщина может ожидать от партнера, что тот подготовит для нее хороший подарок. В то же время не стоит переспрашивать, чего она хочет. Если совсем нет идей, то психолог рекомендовала подготовить небольшой денежный презент.

Стало известно, сколько мужчины готовы потратить на подарок женщине 8 марта

В то же время Зиновьева отметила, что отказ от малознакомого человека может быть «настоящим», то есть подарок действительно с большей долей вероятности окажется лишним. Кроме того, важный момент заключается в том, что сюрприз не всегда должен быть материальным. Психолог пояснила, что вне зависимости от возраста каждая женщина мечтает о любви, заботе и внимании, а это самое важное.