Социальный психолог описала идеальный союз бизнес-руководителей

Это мужчина начальник и женщина — его заместитель. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Наталья Севастьянова.

«Если мужчина и женщина вместе работают, то неважно, кто из них руководит, они взаимодополняющие. Самый идеальный вариант — это если топ-руководитель мужчина, а заместитель — женщина, которая занимается тактическими и операционными задачами, такой симбиоз благоприятный в предпринимательстве, например. Я вижу, что такого в бизнесе больше, это более успешно и результативно».

Севастьянова подчеркнула, что для развитой личности самое главное — это самостоятельность принятия решения и право выбора. При этом психолог отметила, что женщины более стрессоустойчивы, а у мужчин более низкий порог восприимчивости к внешним воздействиям, в том числе по экологическим проблемам.

Ранее рекрутер Гарии Мурадян заявил, что трудоустройство необходимо женщинам для «обеспечения базового минимума». В нашей стране принято, что основную финансовую ответственность в семье на себя берёт мужчина, отметил специалист.