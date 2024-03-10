Почему женщина не хочет секса и как затормозить старение яичников

Правда ли, что не все болезни – от нервов, что за зверь – эндометриоз, как не состариться раньше времени и зачем делать интимную пластику рассказала акушер — гинеколог, к.м.н. врач высшей категории Лиана Аминова.

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«СП»: - Лиана Назимовна, какие состояния (или заболевания) организма в первую очередь влияют на процессы старения?

- Нашей жизнью ведают гормоны, в том числе и гормоны яичников, которые участвуют во всех процессах в организме. Именно со снижением функции яичников связано старение у женщин, как у мужчин – со снижением функции простаты.

Сегодня многие рассматривают гинеколога как семейного врача. Ведь когда у женщины ПМС – страдает вся семья. И вот эта, известная многим мужчинам ситуация: «Не сегодня - у меня голова болит». Не просто эмоциональное состояние женщины, но и конкретные проблемы (сухость влагалища, т.д.), ведущие в том числе и к снижению качества сексуальной жизни также можно скорректировать с помощью акушера-гинеколога, как медикаментозными, так и немедикаментозными методами лечения.

В жизни женщины критичный рубеж – это 35-37 лет, когда мы говорим о начале снижения работы яичников. Есть ли способы сохранить качество жизни и продлить молодость? Во всем мире для этого используется менопаузальная гормональная терапия. В США ее получают 32-34 процента женщин, в Европе – 26-28 процентов. В России пока всего 2 процента женщин. Разумеется, у гормональной терапии есть и противопоказания, она в принципе не может применяться без контроля врача. Как и прием статинов, при повышенном холестерине, тоже требует жесткого врачебного контроля. И это, на мой взгляд, важный дисциплинирующий фактор, когда женщина приучает себя постоянно контролировать (с помощью врача) работу жизненно важных органов, следить за состоянием молочных желез, органов малого таза и т.д.

«СП»: - Известно, что сегодня женщины впервые становятся мамами ближе к 30 и даже позже. Как это отражается на их здоровье?

- Еще в 90-е, по статистике, первые роды у женщин наступали в 20-25 лет. Сейчас мы нередко видим женщин с первой беременностью и в 40 лет. Да, она может выглядеть как девочка – косметология и пластическая хирургия успешно делают свое дело. Но надо четко понимать, что организм не обманешь, и в любом случае после 35-37 лет снижается не только количество яйцеклеток, но и их качество. После 35 лет качественных яйцеклеток у женщины - всего 5-10 процентов. Из-за этого могут возникнуть сложности с наступлением беременности, кроме того, поздние роды создают определенные угрозы и для здоровья самих детей. Поэтому я как врач призываю всех беременеть в 20-25 лет, когда организм еще молодой, и все в порядке как с иммунной системой, так и с гормонами.

"СП»: - Насколько помолодели сегодня онкологические заболевания?

- Регистрируется больше случаев онкологии у пациентов до 50 лет. Примерно на 2-4 процента - в зависимости от локализации. И это плохо, ведь в молодом возрасте, как известно, онкологические заболевания протекают более агрессивно. Каждая восьмая женщина в нашей стране сталкивается с таким заболеванием как рак молочной железы.

Идет большой прирост онкозаболеваний со стороны ЖКТ (колоректальный рак), по распространенности у женщин он на втором месте после рака молочной железы. И это при том, что эти вида рака предотвратимы! Но по-прежнему мало кто вовремя делает обследование толстой кишки. Лучше обстоит с обследованием желудка (гастроскопией). Но на колоноскопию – обследование толстой кишки – ходят крайне редко. Хотя при обследовании толстой кишки мы можем заранее увидеть те изменения – полипы, маленькие опухоли – которые затем могут превратиться в онкологические.

Колоноскопию можно и нужно делать, начиная с 40 лет, каждые пять лет. Но я до сих пор вижу пациентов, которые даже УЗИ никогда не делали. Поразительное легкомыслие! У меня была пациентка, которая впервые сделала УЗИ органов малого таза в 34 года, только когда забеременела. УЗИ показало онкологию, опухоль яичников. Мы оперировали ее во время беременности, и женщина потом благополучно родила. Но потом произошел рецидив, болезнь вернулась.

Есть и обратные примеры, когда пациентки сами себе назначают УЗИ, при этом не посещая врача. Там ей сказали «все норм» - она и рада. Это тоже неправильно, потому что УЗИ – это скрининговое исследование, на которое гинеколог направляет после визуального осмотра, на котором только и можно увидеть самые начальные изменения.

Кстати, наличие онкологических заболеваний, в том числе и у близких родственников – повод для крайне осторожного назначения гормональной терапии.

«СП»: - При такой роли гормонов в нашей жизни какие из «популярных» женских недугов в наибольшей степени зависят от их состояния?

- Эндометриоз, к примеру. Считается, что от 20 до 50 процентов женщин страдают эндометриозом (заболевание, при котором ткань, подобная эндометрию - внутреннему слою матки - разрастается за пределами матки - ред.). Это сложное заболевание, которое очень трудно диагностировать и лечить.

У гинекологов есть понимание, что эндометриоз еще больше ускоряет процесс естественного снижения количества и качества яйцеклеток у женщин, затрудняет наступление беременности. Даже у не менструирующих девочек иногда бывают проявления эндометриоза, эндометриоидные кисты и так далее. Но классически он начинается с первого дня менструации в жизни девочки, эндометриоз активно включается в ее жизнь и снижает ее качество, проявляясь, например, обильными болезненными менструациями.

Нередко у женщин его лечат хирургическим путем, но операция на яичниках также приближает нас к климаксу.

«СП»: - Что в таком случае можно им посоветовать?

- Мы не хотели бы давать гормональные препараты прежде всего девочкам. Их назначают, но только в крайних случаях.

Есть и немедикаментозные методы лечения эндометриоза, которое подбирается всегда очень индивидуально. И конечно при эндометриозе чем раньше женщина занимается наступлением беременности, тем лучше. В 20-25 лет беременность наступает и при эндометриозе. А вот при бесплодии после 30 лет эндометриоз обнаруживается почти всегда. Многим таким женщинам мы помогаем, они беременеют и успешно рожают. Но в каких-то ситуациях мы уже не можем помочь.

«СП»: - «Все болезни от нервов» - это штамп или наша реальность?

- Всегда нужно четко понимать, что нас в жизни убивает. Лично я особо выделила бы курение – это основной фактор развития прежде всего онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы, шейки матки и так далее. И не важно, что вы курите – айкосы, электронные сигареты или настоящие.

Вред остается тем же самым. Хронический стресс – также реальный убийца, бьющий в первую очередь по иммунной системе, а ведь это страж нашего организма. У врачей растет понимание, насколько большое значение в развитии онкологии имеет иммунная система. Недаром в последние годы так активно развивается иммунотерапия. При некоторых онкологических заболеваниях иммунотерапия имеет явные преимущества в лечении.

«СП»: - Можно ли сказать, что миома напрямую связана с уровнем стресса в организме?

- Нет, это не так. Для возникновения миомы матки есть множество причин. Но четко определить причину мы не можем. Каждая третья женщина в мире страдает миомой матки. И только у трети из них есть показания для хирургического лечения.

Чаще всего миома должна наблюдаться. Пока не найдено стопроцентного терапевтического лекарства от миомы матки. И только если она начинает расти, мы можем ее оперировать.

«СП»: - Правда ли, что удаление органа при миоме ускоряет старение?

- Не совсем так. Мы уже давно идем в сторону органосохраняющих операций. В том числе и при миоме.

Пришло понимание ценности яичников. Даже при наступлении менопаузы яичники продолжают вырабатывать такие нужные нам гормоны. Установлено, к примеру, что при отсутствии яичниковой ткани в организме ускоряется разрушение костей, прогрессирует остеопороз.

Такие женщины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с нарушением липидного обмена, повышением холестерина, у них больше когнитивных нарушений. Поэтому мы всегда стараемся яичники сохранить. И матку, если это реально, стараемся сохранить тоже.

Кстати, были проведены исследования, которые пришли к выводу, что удаление матки не играет роли в сексуальной жизни ни для мужчин, ни для женщин. Гораздо в большей степени удаление матки связано с эмоциональной сферой. Некоторые женщины убеждены, что когда им удаляют матку, они лишаются определенной женственности. Это не так. Другое дело яичники. Но мы всегда идем на органосохраняющие операции даже у пациенток 50+, удаляя матку только при определенных ситуациях.

«СП»: - Почему важно спать именно 7-8 часов в правильное время, с точки зрения гинекологии?

- Известно, что иммунитет работает ночью. И когда у нас есть полноценный восьмичасовой сон, иммунная система успевает поработать и обработать всю нужную ей информацию, которая ей поступает от внутренних органов. Считается, что лучший сон начинается с 10 часов вечера.

«СП»: - В последние годы мы наблюдаем всплеск моды на интимную пластику. Какие есть плюсы и минусы у этой операции?

- Есть четкие медицинские показания – например, опущение. Или у пациентки существует определенный дискомфорт, есть изменения, при которых интимная пластика показана. Но чаще женщины руководствуются своими эстетическими представлениями, у них развиваются комплексы, и разубедить их бывает крайне сложно. Женщина твердо считает, что у нее все и везде должно выглядеть прекрасно.

«СП»: - А в какой ситуации вы ни за что не порекомендуете делать такую пластику?

- Бывает, что женщины буквально требуют максимального сужения. Но нередко интимная пластика по сужению влагалища в дальнейшем оборачивается болезненностью при сексуальной жизни. Поэтому я честно пытаюсь убедить, что вполне можно обойтись упражнениями по Кегелю, воспользоваться другими нехирургическими способами лечения легкого опущения. Правильный подход - всегда начинать лечение с более простых методов. Хирургия – крайний метод.