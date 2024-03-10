Что делать, если работодатель не отпускает на обед

Публикуем информацию, как отстоять свои права.

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По закону, в течение рабочего дня каждый сотрудник имеет право на обед и отдых от 30 минут до 2 часов. Время, когда его можно устроить, и длительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

При этом стоит помнить, что во время перерыва сотрудник имеет право не находиться на рабочем месте. Если работодатель не отпускает, необходимо написать ему заявление и потребовать в нем обеденное время официально. Если это не помогло, можно обратиться в трудовую инспекцию. Последний вариант - подача иска в суд.

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