Ивлеева высказалась, что значит быть женщиной

Имя Анастасии Ивлеевой в последние месяцы часто упоминается в прессе, однако сама она на какое-то время пропала из публичного поля. Однако в Международный женский день звезда все же вышла на связь, чтобы поздравить подписчиц с праздником.

По словам Анастасии, этот день с самого детства вызывает у нее положительные эмоции - чувство благодарности, солидарности и уважения ко всем женщинам. В современном мире быть женщиной, по ее мнению, непросто - приходится брать на себя решение многих вопросов и не забывать о самореализации.

"А еще, быть женщиной — это ответственность за то, какой пример ты подаешь, воспитываешь детей, как реализовываешься сама и каким идеалам служишь", - рассуждала блогер.

Отдельно она поздравила женщин-военнослужащих, врачей и медсестер, которые сейчас бойцам восстанавливать здоровье.