Эти сигналы скажут о том, что вы успешнее, чем сами думаете

Мы оглядываемся на друзей, родственников и просто знакомых, сравнивая свои успехи с чужими, и нередко сравнение кажется нам не в свою пользу. Психолог Татьяна Горина спешит разбить ваши негативные представления о себе, подсказав, какие сигналы говорят о том, что вы успешнее, чем сами о себе думаете.

© UNSPLASH

Вы не опираетесь на чужое мнение

Несомненно, важно учитывать конструктивную критику и время от времени слушать отличные от вашего мнения. Но вот принимать взвешенные решения самостоятельно может лишь уверенный в себе человек, который имеет достаточный опыт и интуицию.

«Мы часто обесцениваем свои решения, если они отличаются от других. И все же стоит помнить, что огромное количество людей опирается на мнение окружающих. Если вы привыкли ориентироваться на себя, можно вас поздравить — вы входите в небольшой процент людей, которые обладают редким качеством», — комментирует эксперт.

Вы не видите преград

Наверняка вы сталкивались с людьми из своего окружения, которые достигали определенной планки и останавливались, предпочитая безопасное положение.

«Это касается и рабочих моментов, и личной жизни. Большинству страшно выходить из зоны комфорта, но именно вне этой зоны нас ждет успех», — поясняет Татьяна.

Если вы не привыкли довольствоваться малым, вы уже обладаете большим потенциалом, чем многие ваши знакомые.

Вы нравитесь себе больше, чем раньше

Самый большой критик для человека — это он сам. Мы не прекращаем себя оценивать и сравнивать на протяжении всей жизни. Татьяна: «В тот момент, когда вы удовлетворены большинством своих результатов как в профессиональной сфере, так и в личной, это значит, вы достигли значительного прогресса, если сравнивать вас с вашей версией несколькими годами ранее. Обратите на этот момент внимание».

У вас просят совета

Наш эксперт уверен, что человек никогда не обратится за советом к кому-то, чей авторитет он не признает. Татьяна: «В трудной ситуации мы всегда ищем человека, которому готовы довериться. Часто ли к вам обращаются за советом?» Если вы ответили утвердительно, можно вас поздравить — вы добились определенного уровня признания.