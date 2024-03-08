Почему мужчина сбегает после первого секса

Одна из самых частых жалоб в практике большинства психологов — мужчина долго добивался близости, но внезапно пропал. О причинах такого странного — только на первый взгляд — поведения сильного пола нам рассказала Анна Шмелева, практикующий психолог.

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Ему просто не понравилось

Да, такое слышать очень неприятно, и мужчины часто предпочитают просто сбежать, чем объяснять, почему повторной встречи не будет.

«Мужчинам не хочется чувствовать себя теми, кем вы уже успели окрестить их в своих мыслях, поэтому они всеми силами избегают неприятных разговоров с женщиной», — поясняет эксперт.

Даже если вы красотка с невероятной растяжкой, несовпадение по темпераменту или другим параметрам в постели может стать критичным моментом для большинства мужчин.

Вы — запасной вариант

Когда у мужчины есть сразу несколько женщин, у него есть возможность выбрать ту, с которой ему комфортнее проводить время за закрытыми дверями спальни.

«Если вы знакомы всего ничего и он пропадает после первого интима, скорее всего, вы не прошли его „кастинг“ и он остановился на более комфортном варианте», — говорит эксперт.

В данном случае стоит только порадоваться, что вы раскрыли сущность мужчины на таком раннем этапе.

Его основной целью был секс

Многие мужчины рассматривают женщин исключительно как трофей, их не интересует эмоциональный контакт, главное — поставить галочку напротив вашего имени. Анна: «Как только близость случилась, его миссия выполнена. Дело тут совершенно не в вас».

Он испугался

Редкий случай, однако в практике нашего эксперта периодически бывают и такие ситуации. Анна: «Мужчину может накрыть чувствами точно так же, как и женщину. Для сильного пола это довольно дискомфортное состояние на начальном этапе. Дайте ему время прийти в себя, но и не затягивайте — если он пропал и не появляется слишком долго, отпустите ситуацию и двигайтесь дальше».