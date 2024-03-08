Все-таки любит! Иришка Чики-Пики выйдет замуж за Безумного Пашу

Порой в наше время жизнь блогеров публике кажется гораздо интереснее, чем жизнь прославленных актёров и певцов. Так, несколько лет назад удача «села на хвост» некой Иришке Чики-Пики, которая полюбилась народу благодаря своей искренности и незатейливым ситуациям, которые происходят в жизни. Практически все ролики женщина снимает со спутником своей жизни, которого подписчики знают как Безумного Пашу.

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Как выяснилось, Иришка решила всё-таки выйти за избранника, с которым 10 лет живёт в гражданском браке. С одной стороны, публику это совсем не удивило, ведь многие считают, что Иришка и Паша – это идеальная пара. Но с другой – новость оказалась сомнительной, ведь в недавнем интервью для Алены Блин блогерша заявляла, что рассматривает возможность найти себе кого-нибудь получше, чем ее нынешний партнер.

Смущали её и внешность избранника, и его уровень жизни, но, как оказалось, любовь между блогерами всё-таки есть и Безумному Паше удалось добиться согласия Иришки на брак. Отметим, что с блогерской жизнью Чики-Пики разжилась и начала позволять себе куда больше, чем раньше. В том же интервью женщина заявляла, что гонорары у нее приличные. Иришке хватает даже на квартиру в Москве.