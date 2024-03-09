С каким мужчиной можно построить здоровые отношения? Важны несколько качеств

А ещё он понимает, что чувствует, и умеет контролировать собственные эмоции. На первый взгляд всё это кажется просто хорошими качествами человека. Но нет, от их наличия зависит и комфорт в отношениях. Что ещё выделяет мужчин, с которыми будет легко, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

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Что отличает мужчину, с которым можно построить здоровые отношения

Эмоциональный интеллект

Эмоционально зрелый мужчина умеет распознавать свои чувства и понимать их причину. Он может распознать потенциальную проблему и уладить конфликт ещё до их начала.

Незрелый мужчина часто не способен даже контролировать свои эмоции. Он делает то, что хочет, легко выходит из себя и избегает дискомфорта. В итоге женщина рядом с ним становится морально истощённой.

Ответственность

Эмоционально зрелый мужчина:

понимает, что должен отвечать за себя;

не обвиняет других;

если причинил человеку боль, признает это и попытается исправить ситуацию.

Принимать решения часто сложно, но зрелый сам поймёт, как поступить, а если уж спросит совета, то не сделает ответственным за свои действия другого человека.

Незрелый отказывается от ответственности, подталкивает партнёра принять решение за него.

«Это позволит ему чувствовать себя хорошо, когда всё хорошо, и указывать на вас пальцем, когда всё плохо», — сказала психолог.

Компромисс

Зрелый партнёр умеет работать над достижением цели, при этом уважает мнение и приоритеты других. Также он готов к переговорам — может понять, что важно для остальных, предложить помощь и найти выгодный для всех вариант.

Незрелый затягивает ненужные споры, потому что хочет, чтобы всё шло так, как он хочет. Потребности других людей его не волнуют.

Доверие и гибкость

Зрелый умеет сохранять спокойствие, когда происходит что-то неожиданное, и может адаптировать свои планы.

Незрелый тяжело приспосабливается к смене планов. В попытке сделать так, как хочется, он может выйти из себя и стать назойливым.

«Незрелый мужчина, скорее всего, будет иметь очень жесткое представление о том, что должна делать их женщина в тот или иной момент», — отметила Романив.

А ранее другой психолог, Татьяна Василькова, объяснила в беседе с «Секретом фирмы», чему нет места в отношениях, если вы хотите, чтобы они были здоровыми. Причём в этом случае всё касается не только мужчин, но и женщин.