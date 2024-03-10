Названы камни, которые улучшат сексуальные отношения в паре

Страсть и привлекательность — одни из важнейших элементов в отношениях, однако со временем они могут угаснуть. Специалист по созданию украшений из камней Карина Росс рассказала, как можно снова разжечь сексуальную энергию в паре, обратившись к разным амулетам.

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Гранат

Гранат занимает первое место в списке «сексуальных» амулетов. Благодаря своей кристаллической форме, он обладает способностью разжигать страсть и привлекать любовь в жизнь владельца.

Этот камень также ассоциируется с планетой Марс, названной в честь бога войны, что придает ему огненную силу и мощную сексуальную энергию. О его «горячей» энергии свидетельствует и его глубокий красный оттенок.

Сердолик

Сердолик ассоциируется с Солнцем. Это делает его обладателем света и энергии на Земле. В отличие от граната, этот камень обладает более плотной и насыщенной энергетикой.

С его помощью сексуальные отношения наполняются любовью через сердечный центр. Это так привязанность, которую обычно демонстрируют в любовных мелодрамах.

Розовый кварц

Розовый кварц известен эзотерикам как инструмент для привлечения любви и гармонии. Его мягкий и воздушный характер можно сравнить с сахарной ватой, считает Росс.

Он наполняет сексуальные отношения пары трепетом, нежностью и пониманием. Камень идеально подойдет тем, кто хочет увеличить продолжительность предварительных ласк и самого полового акта. Эксперт отмечает, что розовый кварц наполнит союз легкостью и чувственностью.

Родонит

Родонит символизирует заботу и глубокие чувства. Как и гранат, камень ассоциируется с планетой Марс, но при этом имеет более мягкую энергетику. Он укрепляет связи между партнерами, делая его идеальным «сексуальным амулетом».

Клубничный кварц

Клубничный кварц — полупрозрачный камень, оттенок которого варьируется от легкого розового до глубокого винного. Камень обладает гармонизирующей и трепетной энергетикой, поэтому его часто используют для очищения ауры и налаживания отношений.

Камень особенно подойдет тем парам, в которых накопилось много взаимных обид и непонимания. Он сможет «сгладить острые углы» и вернуть в дом спокойствие. Его положительное влияние также отразится на сексуальной жизни партнеров, открывая новую главу страсти и близости, сообщает Rsute.ru.

В сложном гобелене человеческих отношений бывают моменты, когда люди ищут источник положительной энергии, чтобы исправить и укрепить связи с близкими. На энергетическом уровне в этом помогают металлы и камни, способные оказывать невидимое воздействие на взаимоотношения в паре. Таролог Аделина Панина назвала «Вечерней Москве» три камня, идеальных для подарка любимому человеку.