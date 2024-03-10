Как понять, что коллеги объединились против вас? Главные признаки моббинга

Атмосфера в коллективе отражается не только на общей работоспособности. Если отношения с коллегами или начальством не ладятся, у человека на фоне длительного стресса может ухудшаться физическое и психическое здоровье. Как вовремя заметить, что вас пытаются насильно выжить с работы, рассказала психиатр DocMed Наталья Степанова.

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Что такое моббинг

Изначально моббингом называли коллективное защитное поведение животных. В современных реалиях моббинг — это вид насилия, когда один или несколько коллег преследуют равного им члена коллектива, объяснила Степанова.

Это как буллинг, только разворачивается он не в школе, а на рабочем месте и участвуют в нём не сверстники, а те, кто занимает примерно одинаковые должности. А вот когда работники объединяются против одного члена коллектива, которого травит руководитель, — это уже боссинг.

Как распознать моббинг

Часто моббинг появляется в коллективах, где преобладают дружеские и интимные связи между сотрудниками. Вот яркие его признаки:

- сплетни и искажение информации в коллективе;

- недооценка квалификации сотрудника;

- умышленное сокрытие важной рабочей информации от сотрудника;

- разные требования к сотрудникам, занимающим равные должности;

- игнорирование просьб и жалоб;

- социальная изоляция сотрудника.

Нет точной причины, почему человека могут травить на работе. Но есть некоторые предпосылки. Например, конкуренция с уже существующим начальством или неприятие желаемого поведения, когда работник открыто признаётся, что его ценности не совпадают с ценностями других, отметила психиатр.

Как поднять свою ценность на работе

Бывает, что человек выполняет KPI, успешно работает над проектами, ставит профессиональные рекорды, но начальство всё равно как будто его не замечает. Так очень легко выгореть и потерять всю мотивацию.

Можно ждать, пока начальник сам заметит ваше трудолюбие, а можно самому сделать шаг навстречу признанию в коллективе. Для этого придётся научиться грамотно хвастаться своими достижениями, рассказала «Секрету фирмы» президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

Например, если вы успешно выполнили какую-то большую задачу, расскажите об этом в контексте: «Мне было трудно, но я смог». Такой оцифрованный сторителлинг точно понравится и коллегам, и руководству.

Второй лайфхак — расскажите, как вы достигли цели. Ваш подход к преодолению трудностей на пути к цели — повод для рассказа о компетенциях и навыках в кризисных ситуациях, отметила эксперт.

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