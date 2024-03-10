Алкоголь перед сексом: афродизиак, расслабление или угроза

Многие люди прибегают к алкоголю, чтобы раскрепоститься и снять внутренние барьеры перед сексом. Метод имеет свои плюсы, но и без подводных камней тоже не обходится. Секс под алкоголем имеет много побочных эффектов: отсутствие оргазма, снижение эрекции, ЗППП. Как алкоголь влияет на интимную жизнь «Секрету» рассказали врачи.

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Почему люди пьют перед сексом

Помните: безопасной дозы алкоголя не существует. Любой алкоголь вредит вашему здоровью.

По словам опрошенных «Секретом» врачей, употребление алкоголя перед сексом имеет разные причины: - повысить уверенность в себе. - преодолеть робость перед партнёром. - упростить установление полового контакта.

Мужчины могут использовать алкоголь для продления эрекции, женщины — для расслабления и создания приятной обстановки. Однако алкоголь также может привести к ослаблению чувствительности и уменьшению удовольствия от сексуального контакта. увеличивает субъективное сексуальное желание, возбуждение и удовольствие у многих женщин, хотя и снижает физиологическое возбуждение. Несмотря на общее мнение, что алкоголь растормаживает женское сексуальное поведение, алкоголь приводит к изменениям в сексуальном поведении только у меньшинства женщин.

Возможные положительные эффекты в основном возникают при его употреблении в умеренных количествах, как говорят опрошенные эксперты. И умеренность — вопрос индивидуальный.

Многие люди отмечают, что у них увеличивается сексуальное желание от небольшого количества выпитого алкоголя, поскольку ослабляется напряжение и самоконтроль.

Пьяный секс: что происходит с организмом

Сильное алкогольное опьянение снижает половое влечение. Именно поэтому у людей с алкогольной зависимостью уровень либидо часто оставляет желать лучшего.

Перебор с выпивкой также ослабляет эмоциональный контакт между партнёрами. Вместо того, чтобы сосредоточиться друг на друге фокус смещается на собственное опьянение. И для мужчины, и для женщины это чревато снижением чувствительности и проблемами с достижением оргазма.

Большие дозы алкоголя вредны и с физиологической точки зрения. Например, у женщины они способны снижать выработку естественной смазки, из-за чего секс рискует стать попросту болезненным и неприятным.

У мужчин алкоголь в высоких дозах снижает уровень возбуждения, затрудняет наступление оргазма и уменьшает его интенсивность. Систематическое употребление алкоголя нарушает выработку тестостерона и может привести к проблемам с эрекцией. У женщин под действием алкоголя оргазмы также становятся менее яркими. Сергей Пшембаев, врач-психиатр-нарколог, руководитель восстановительного центра «Нахабино» Умеренное употребление алкоголя может задержать эякуляцию, но чрезмерное употребление может привести к серьёзным проблемам, включая потерю контроля и забывчивость. Повторное употребление алкоголя для воссоздания ощущений может негативно сказаться на сексуальной функции. Опьянение может привести к размытости сознания, снижению чувствительности и затруднению достижения оргазма.

Исследование, проведённое психиатрами из Колумбийского университета, показало, что большинство мужчин и женщин описывают свой опыт секса под воздействием алкоголя как негативный.

ВИЧ и раскаяние: чем ещё опасен секс по пьяни

Алкоголь делает сексуальное поведение менее контролируемым и более рискованным. Секс под действием алкоголя чаще ведёт к насилию, нежелательным беременностям, передаче ЗППП и ВИЧ. влияет на принятие сексуальных решений (т. е. на намерение вступить в незащищённый секс), что связано с повышенным рискованным сексуальным поведением и случаями заражения ВИЧ.

Что такое ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Объясняем простыми словами

Отдельно стоит сказать, чем может быть опасен секс по пьяни с незнакомцем или малознакомым партнёром. Первое — это невозможность отдавать себе отчёт в своих желаниях. Например, человек может не хотеть близости в определённой ситуации или месте, и даже с конкретным человеком. Однако под воздействием алкоголя он в прямом смысле теряет возможность «мыслить трезво» и соглашается на близость. Наутро это, скорее всего, принесет раскаяние и угрызения совести перед самим собой. Второй момент — это снижение восприятия друг друга. Например, мужчина может не понять, что девушке больно. Женщина, в свою очередь, не всегда понимает, что с ней происходит, не может правильно отреагировать на ситуацию или дать обратную связь партнёру.

Кому точно не стоит совмещать секс с алкоголем

По словам Антона Волкова, мешать секс с алкоголем не стоит тем, кто плохо переносит спиртные напитки.

Например, в силу генетических особенностей — как это бывает с представителями некоторых этнических групп.

Воздержаться от алкоголя перед сексом следует тем, кто испытывает проблемы с эрекцией, имеет большое количество лишнего веса или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, например атеросклероз. Секс как физическая нагрузка стимулирует кровообращение, что полезно далеко не всем.

Наконец, алкоголь запрещено комбинировать и с некоторыми лекарственными препаратами. Прежде всего — антидепрессантами, транквилизаторами и т. д.

Кстати, виагру с алкогольными напитками совместить тоже не получится. Спирт в их составе полностью нейтрализует действие препарата.

Что делать, если пьяный секс у вас часто