Удивительные преимущества гнева

Нам с детства говорят, что гнев – это плохо. И все же – исследования показывают, что всплеск эмоций время от времени полезен! Вот 8 преимуществ гнева.

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Гнев помогает переговорам

Что делать, если переговоры идут не так, как должны? Исследования показывают, что вы можете сильно разозлиться. Гнев — при условии, что он искренний — оказывается весьма эффективным инструментом переговоров, поскольку позволяет напугать противника. Однако это должен быть настоящий гнев или, по крайней мере, очень хорошо сфальсифицированный. Если другой стороне станет известно о мошенничестве, то вместо уступок следует ожидать эскалации требований. Гнев может помочь в переговорах европейцам и американцам. Однако в азиатских культурах проявление нервозности во время переговоров считается очень грубым.

Гнев также является важным союзником на пути к профессиональным вершинам

Проявление гнева меняет то, как вас воспринимают другие. У коллег и начальства возникает убеждение (конечно, не всегда обоснованное), что «злой» знает, что делает, и у него это хорошо получается, поэтому он заслуживает лучшего обращения и, конечно же, более высокой зарплаты. Однако это работает не в каждом случае. Злой мужчина воспринимается лучше, чем разгневанная женщина, но только до тех пор, пока не будут выявлены причины его гнева. Рассказывая о причинах своих негативных чувств, женщины могут завоевать симпатию в глазах окружающих. Мужчины же каждый раз проигрывают, потому что «обнажают свою слабость».

Гнев продлевает жизнь

Дело в том, что люди, которые позволяют себе время от времени вспыхивать гневом, обычно имеют более низкое кровяное давление, чем те, кто накапливает всю в мире злость внутри себя. С этим может быть связано много причин смерти, от болезней сердца до рака. В каждом случае фактором, способствующим развитию заболевания, могут быть негативные последствия постоянно подавляемого гнева. Статистика это подтверждает. От природы темпераментные итальянцы и испанцы живут в среднем почти на два года дольше, чем всегда спокойные британцы.

Как игра в жестокие игры влияет на поведение в реальном мире?

«Умные организации» не сомневаются, что такие тайтлы, как GTA или Dota 2, — худшее, что может случиться с молодежью, ведь после школы, вдохновленные кадрами из игры, старшеклассники выходят с бейсбольными битами избивать людей. Но это не так! Например, одно исследование показало, что в те месяцы, когда самые жестокие компьютерные игры продавались больше всего, уличная преступность была самой низкой. Значит, вместо того, чтобы демонстрировать агрессию на улице, все ее изливали перед компьютерами и консолями? Ученые, анализирующие это исследование, предположили, что может быть и другая причина. Агрессия вызвана не жестокостью самой игры, а тем, насколько хорошо в ней выступает игрок.

Гнев также способствует творчеству

Если вы не можете найти выход из сложной ситуации, стоит попробовать немного разозлиться. Установлено, что злые люди мыслят более нестандартно и быстрее приходят к необычным, но эффективным решениям, чем те, кто все анализирует спокойно. Конечно, это не долгосрочный эффективный метод, но в определенных ситуациях он может помочь. Ученые полагают, что гнев появился у человека очень давно как защитное средство в угрожающих ситуациях. Благодаря ему, отказываясь от устоявшихся шаблонов мышления, человек быстрее находил решения, которые буквально спасали ему жизнь.

Могут ли быть связаны гнев и оптимизм?

Казалось бы, самые разгневанные люди не настроены оптимистично – но это не обязательно так. В стрессовых ситуациях люди могут реагировать двояко. Страх или гнев. В большинстве случаев ничего хорошего из первого не получается. Страх ухудшает ситуацию. Длительный страх может привести к депрессии. Гнев, с другой стороны, является защитной реакцией. Это позволяет обрести ощущение хотя бы частичного контроля над проблемой и преодолеть ее без серьезного ущерба для здоровья.