Какая полезная привычка поколения Z пригодится взрослым людям

Многие представители поколения Z (и миллениалы) перенимают новый тренд из «ТикТока» под хештегом #DND, то есть «не беспокоить». Поучаствовать в нем проще простого: достаточно перевести свой телефон в авиарежим. Многим подросткам и 20-летним идея побыть «вне зоны доступа» и отдохнуть от гаджетов, похоже, пришлась во вкусу: юные инфлюенсеры радостно делятся тем, насколько умиротворенными и продуктивными они себя чувствуют, временно избавившись от звонков и уведомлений.

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Ученые и эксперты такой лайфхак всецело одобряют: если вы заняты делом, случайное оповещение мешает вашему прогрессу больше, чем вы думаете. Исследование, проведенное в 2005 году Калифорнийским университетом в Ирвайне, показало, что большинству работников требуется около 23 минут, чтобы полноценно вернуться к выполнению задачи после перерыва.

Психотерапевт Лорен Ларкин в беседе с HuffPost сообщила, что рассматривает тренд как попытку молодого поколения пересмотреть условия работы в режиме онлайн — быть доступным в ту же секунду для неограниченного круга лиц морально непросто.

«Поколение Z использует режим «не беспокоить» как инструмент, который позволяет устанавливать им личные границы и вернуть чувство контроля», — объяснила врач.

Не всегда цифровой детокс встречает понимание у окружающих, поэтому специалисты советуют пользоваться гибкими настройками уведомлений и звонков — чтобы близкие смогли вам дозвониться в любом случае.